VES waarschuwt voor ‘schijnstabiliteit’ in Suriname

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) waarschuwt in de mei-editie van haar magazine Inzicht, dat de externe positie van Suriname verzwakt blijft, ondanks recente verbeteringen in macro-economische indicatoren zoals inflatie en wisselkoers. Volgens de VES is er geen sprake van duurzame evenwichtigheid in de betalingsbalans. De organisatie stelt dat de lopende rekening van de betalingsbalans de afgelopen jaren duidelijk is verslechterd. Waar in 2023 nog sprake was van een overschot, is dit in 2024 sterk teruggelopen en in 2025 omgeslagen naar een aanzienlijk tekort als gevolg van onder meer stagnerende export en toenemende import.

Volgens de VES wijst deze ontwikkeling op een zogenoemde twin deficit (tweelingtekort), waarbij zowel de overheidsbegroting als de betalingsbalans een tekort vertonen. Dit wordt door de economen aangemerkt als een ernstige macro-economische onevenwichtigheid met verhoogde kwetsbaarheid voor externe schokken.

De organisatie stelt tevens dat de recente toename van de deviezenreserves niet het gevolg is van een structureel handelsoverschot, maar vooral van kapitaalmarktfinanciering via buitenlandse obligaties. Dit biedt volgens de organisatie slechts tijdelijke verlichting en draagt niet bij aan duurzame stabiliteit.

De VES spreekt van een situatie die eerder kan worden omschreven als schijnstabiliteit, waarbij ogenschijnlijke rust op macro-economische indicatoren wordt ondersteund door beleidsinterventies, terwijl onderliggende onevenwichtigheden blijven bestaan. Volgens de VES is structureel hervormingsbeleid noodzakelijk om tot echte macro-economische stabiliteit te komen, met versterking van overheidsfinanciën, monetair beleid en institutionele capaciteit.

Bron: Vereniging van Economisten in Suriname (VES), mei-editie van Inzicht (2026)