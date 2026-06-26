Goudmijnactiviteiten nabij scholen in Brokopondo Centrum stopgezet

Een afvaardiging van de Commissie Ordening Goudsector (OGS) heeft een missie uitgevoerd naar het district Brokopondo, Centrum. Tijdens deze missie op 23 juni, zijn kleinschalige goudmijnbouwers, werkzaam nabij de onderwijsinstellingen, uit het gebied verwijderd. Eerder heeft de OGS een aanzienlijk aantal goudmijnbouwers uit het gebied doen vertrekken. Echter, kort erna keerde een groep kleinschalige goudmijnbouwers terug voor hervatting van de illegale goudmijnbouwactiviteiten in de directe omgeving van de scholen. Een bypass resulteerde erin dat kreekwater zich een weg baande naar een der schoolterreinen.

Tijdens de actie van de OGS zijn aanwezige kleinschalige goudmijnbouwers aangesproken op de situatie en gesommeerd per direct het gebied te ontruimen. De betrokken mijnbouwers vertoonden geen weerstand en volgden de instructies op. Daaropvolgend zijn aanwezige kampen en hutten vernietigd ter voorkoming dat de locaties op korte termijn opnieuw voor goudmijnbouwactiviteiten in gebruik zullen worden genomen. De OGS benadrukt dat mijnbouwactiviteiten niet thuishoren binnen of in de onmiddellijke omgeving van scholen. Eveneens dat illegaliteit niet getolereerd wordt. Naast de fysieke gevolgen voor de omgeving brengen dergelijke activiteiten ook gezondheidsrisico’s met zich mee. In het bijzonder wordt gewezen op de gevaren van kwikgebruik binnen de goudwinning. Ook informeerde de OGS de goudmijnbouwers over het op komst zijnde nationale registratieproject voor kleinschalige goudmijnbouwers. De OGS benadrukte ook het belang van registratie voor zowel de mijnbouwers als de staat Suriname. Registratie draagt bij aan een beter georganiseerde, transparante en duurzame goudsector, waarbij goudmijnbouwers onder andere toegang kunnen krijgen tot ondersteuning, begeleiding en trainingen. De commissie blijft inzetten op dialoog en handhaving om de verdere formalisering van de goudmijnbouwsector te onder- steunen.