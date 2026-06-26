Regering, Staatsolie en TotalEnergies ondertekenen MoU voor ontwikkeling beroepsonderwijs

De regering van Suriname, de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en oliemaatschappij TotalEnergies, hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend voor de ontwikkeling van beroepsonderwijs en -training in Suriname. Dit gebeurde op woensdag 24 juni tijdens het Local Content Forum, als onderdeel van de 6e Suriname Energy, Oil & Gas Summit & Exhibition (SEOGS 2026) in Roeli’s Event Venue. De MoU vormt een belangrijke stap in het voorbereiden van Surinaams talent op de opkomende kansen in sleutelsectoren, waaronder de energiesector. Het document werd ondertekend door president Jennifer Simons, Artur Nunes da Silva (algemeen directeur van TotalEnergies), Staatsolie-algemeen directeur Annand Jagesar en de ministers Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu (OGM), André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) en Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC).

President Simons benadrukte dat de focus van dit beroepsonderwijs- en trainingsprogramma verder reikt dan de olie- en gassector. Het gaat volgens het staatshoofd om duurzame maatschappelijke bloei en welzijn. “Beroepsopleidingen en beroepsonderwijs zijn op dit moment het allerbelangrijkste waar jonge mensen, ouders en het land naar moeten kijken. We hebben wetenschappers nodig, en we zullen hen blijven opleiden. Maar we hebben meer mensen nodig die beroepsgericht zijn opgeleid”, stelde president Simons. Het staatshoofd deed daarnaast een dringende oproep aan jonge vroegtijdige schoolverlaters, deze kans aan te grijpen, terug te keren naar de schoolbanken en te kiezen voor een vakopleiding. Zij stelde verder dat vakmensen in de bouwsector tegenwoordig vaak meer verdienen dan veel mensen op kantoor of in directeursposities, én dat beroepsopleidingen heden ten dage belangrijk zijn om jongeren te behoeden voor de criminaliteit. Volgens de president moet de overheid dit initiatief dan ook aangrijpen voor een bredere, landelijke beweging die kansen blijft creëren en de Surinaamse jeugd vooruithelpt.

Capaciteitsopbouw

Nunes da Silva zei diep onder de indruk te zijn van het belang van dit project voor de Surinaamse jeugd. Hij benadrukte dat theorie belangrijk is, maar dat sterke, praktijkgerichte technici uiteinde-lijk de echte motor achter de inkomsten voor Suriname zullen zijn.

De MoU dient als het overkoepelende raamwerk voor het capaciteitsopbouwprogramma bekend als SURICAP. De TotalEnergies-topman stelde dat men met het SURICAP-programma in staat zal zijn de curricula direct af te stemmen op de behoeften van de markt, bijscholen van leerkrachten en het moderniseren van leeromgevingen, zodat Surinaams talent breed inzetbaar wordt in diverse sectoren van de economie.

Spin-off

Staatsolie-topman Jagesar wees erop, dat de spin-off van de olie- en gassector overal voelbaar zal zijn en dat trainingen daarom ook naar andere cruciale sectoren zoals toerisme en gemechaniseerde landbouw moeten worden gebracht. Hij spoorde de Surinaamse jeugd aan om niet verlegen te zijn, initiatief te tonen en juist die zogenaamde ‘domme vragen’ te durven stellen om zodoende als land definitief vooruitgang te boeken.

Overheid

De drie ministers legden vervolgens de nadruk op de concrete uitvoering vanuit de overheid. Minister Misiekaba wees op directe investeringen in de opleidingsinstituten Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) en Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) om studenten direct inzetbaar te maken. Minister Brunings prees de motivatie en eenheid die deze samenwerking brengt, terwijl minister Currie zei dat de transformatie naar praktijkgerichte scholen, ook vraagt om een verandering in de mindset van ouders en docenten, waarbij karaktervorming en geluk centraal staan.