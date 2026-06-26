Premier Andrew Holness van Jamaica prijst Suriname tijdens SEOGS 2026

Premier Andrew Holness van Jamaica is lovend over Surinames voorbereidingen naar de opkomende olie- en gasindustrie. Premier Holness heeft op woensdag 24 juni, de tweede dag van de 6e Suriname Energy, Oil & Gas Summit & Exibition (SEOGS) in Roeli’s Event Venue, het belang hiervan voor de gehele Caribische regio benadrukt. Volgens de premier markeert de ontwikkeling van Surinames offshore energiebronnen niet alleen een nationale doorbraak, maar ook een regionale kans op grotere energiezekerheid en economische groei. Hij sprak van “meer dan alleen een Surinaamse mijlpaal”. “Wanneer één van onze landen in de regio vooruitgaat, gaat de hele regio vooruit”, zei Holness. Hij noemde de ontwikkeling van Surina-mes productiecapaciteit “een economische transformatie” en prees de actieve rol van Staatsolie in het eerste offshore olieproject. Volgens de premier staat Suriname niet aan de zijlijn van zijn eigen ontwikkeling. Hij meent dat met het aandeel van Staatsolie (20%), waarvoor ongeveer 2,5 miljard Amerikaanse dollar aan financiering nodig is, nationaal eigenaarschap wordt opgebouwd.

“Dat is een belangrijk voorbeeld voor de hele regio”, aldus de premier. Holness onderstreepte dat landen niet hoeven te kiezen tussen fossiele brandstoffen en duurzame energie. “De verantwoordelijke keuze is niet olie óf hernieuwbare energie, maar een pragmatische mix van olie, gas, zon, waterkracht en uiteindelijk kernenergie, waarmee we de lichten aanhouden terwijl we bouwen aan een schonere toekomst.” Premier Holness wees erop dat Jamaica werkt aan een ambitieuze energietransitie en streeft naar een elektriciteitsproductie van 50 procent uit hernieuwbare bronnen tegen 2030.Tegelijkertijd benadrukte hij dat energiezekerheid voor kleine staten vraagt om diversificatie van energiebronnen. Volgens premier Holness biedt de opkomst van energieproducenten zoals Suriname en Guyana de regio een unieke kans om minder afhankelijk te worden van externe markten en geopolitieke ontwikkelingen. “Nu hebben we de mogelijkheid om energieonafhankelijkheid te bereiken. We zullen niet worden beoordeeld op hoeveel we hebben gewonnen, maar op hoe verstandig we onze hulpbronnen beheren voor toekomstige generaties.” De Jamaicaanse premier sprak ook lovende woorden over president Simons. “Ik geloof dat Suriname een zeer bedachtzame en toegewijde leider heeft. Ik zie een grote toekomst voor het Surinaamse volk. Laten we ontdekkingen omzetten in ontwikkeling en ontwikkeling in waardigheid. Laten we bewijzen dat onze landen grote rijkdom met grote verantwoordelijkheid kunnen beheren”, voegde hij eraan toe. Het publiek is op dinsdag 23 juni, de eerste dag van SEOGS 2026, ook toegesproken door premier Dickon Mitchell van Grenada, Gabriel Serville, president van de territoriale collectiviteit Frans-Guyana en Charles Cooper, tweede viceminister-president van Curaçao.