Dc Bhattoe roept op tot naleving vergunningsplicht voor duikers

Districtscommissaris Ravi Bhattoe van het Commissariaat Wanica Centrum, doet een dringend beroep op bewoners en perceeleigenaren, om de geldende vergunningsplicht strikt na te leven bij het plaatsen, aanpassen of verwijderen van duikers en andere voorzieningen, die invloed hebben op de waterafvoer. Aanleiding hiervoor is de recente constatering van illegaal aangelegde duikers en ongeoorloofde wijzigingen aan waterwegen, die hebben geleid tot verstoringen in de afwatering van het gebied.

Tijdens werkzaamheden in Santokreek werden op meerdere locaties duikers aangetroffen, die zonder toestemming waren geplaatst. Daarnaast is gebleken dat delen van de kreek waren gedempt, waardoor de natuurlijke doorstroming van het water werd belemmerd. Deze situaties vormen een risico voor een goede ontwatering en kunnen bijdragen aan wateroverlast in de omgeving. Er hebben inmiddels herstelwerkzaamheden plaatsgevonden, waardoor de waterafvoer weer onbelemmerd kan plaatsvinden.

Volgens Bhattoe is het van groot belang dat inwoners zich houden aan de bestaande procedures en regelgeving. Het zelfstandig aanbrengen van veranderingen in afwateringsstructuren kan verstrekkende gevolgen hebben voor de waterhuishouding van een heel gebied. Een ogenschijnlijk kleine ingreep op één perceel, kan stroomopwaarts of stroomafwaarts leiden tot stagnatie in de afvoer van water, verstoppingen en overstromingen veroorzaken. Om dergelijke problemen te voorkomen, worden bewoners die een duiker willen plaatsen of wijzigingen aan de waterafvoer willen aanbrengen, verzocht eerst een aanvraag in te dienen bij het ministerie van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening (OWRO) of het districtscommissariaat. De bevoegde instanties kunnen vervolgens beoordelen of de voorgenomen werkzaamheden technisch verantwoord zijn en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De herstelwerkzaamheden in de Santokreek hebben geleid tot een verbetering van de afwatering in het gebied. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een gebiedsbrede en integrale aanpak, waarbij alle waterafvoerpunten systematisch in kaart worden gebracht en waar nodig worden verbeterd. Deze aanpak moet bijdragen aan een duurzaam en efficiënt afwateringssysteem dat bestand is tegen toekomstige uitdagingen.

Het commissariaat ontvangt daarnaast regelmatig meldingen van verstoppingen en andere knelpunten binnen de waterafvoer. Bhattoe spreekt zijn waardering uit voor bewoners die dergelijke situaties blijven signaleren en doorgeven. Volgens hem leveren deze meldingen een belangrijke bijdrage aan het tijdig aanpakken van problemen en het gezamenlijk verbeteren van de waterhuishouding binnen het Santokreek-gebied.