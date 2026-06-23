Sadi: ‘Begroting weerspiegelt niet de problemen van burgers’

NDP-parlementariër Ann Sadi heeft tijdens de begrotingsbehandeling, stevige kritiek geuit op het beleid van de ministeries van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Volgens haar laat de begroting een grote kloof zien tussen de plannen van de regering en de problemen, waarmee burgers dagelijks worden geconfronteerd.

‘’Een begroting is meer dan alleen cijfers’’, zei Sadi. ‘’Een begroting moet een weerspiegeling moet zijn van de keuzes die een regering maakt en van de manier waarop zij omgaat met de bestaanszekerheid van burgers. Sadi richtte zich op het ministerie van EZOTI. Zij wees erop dat voor prijscontrole slechts een beperkt bedrag beschikbaar zou zijn. Voor het programma rond interne markt en controlewerkzaamheden, is volgens haar minder dan SRD 4 miljoen begroot, waarvan ongeveer SRD 2,7 miljoen specifiek voor de Economische Controle Dienst (ECD).

Volgens Sadi is dit onvoldoende om landelijke controles uit te voeren, terwijl consumenten dagelijks geconfronteerd worden met stijgende prijzen. Zij vroeg zich af, hoe de overheid burgers effectief kan beschermen met beperkte middelen voor toezicht.

Ook plaatste zij vraagtekens bij de prioriteiten binnen de begroting. Volgens haar zijn er aanzienlijke bedragen opgenomen voor operationele kosten, buitenlandse reizen en andere uitgaven, terwijl sociale ondersteuning volgens haar achterblijft. Bij Sociale Zaken richtte Sadi haar kritiek vooral op de verdeling van middelen.

Zij stelde dat een groot deel van het operationeel budget opgaat aan salarissen en kosten van het apparaat, terwijl directe ondersteuning aan burgers beperkt blijft. Verder haalde zij aan dat belangrijke onderzoeken naar het welzijn van kinderen volgens haar onvoldoende aandacht krijgen. Zij verwees daarbij naar het schrappen van middelen voor het Child Indicators Monitoring System (CIMS), waarmee gegevens over kinderen worden verzameld. Ook de woningnood kwam aan bod. Volgens Sadi is het budget voor woningbouw fors verlaagd, terwijl de behoefte aan woningen groot blijft.

Binnen TCT wees de parlementariër op problemen rond openbaar vervoer, luchtvaart en digitale bereikbaarheid. Zij stelde dat grote delen van het land nog onvoldoende toegang hebben tot betrouwbare communicatievoorzieningen.

Daarnaast uitte zij zorgen over de nationale luchtvaartinfrastructuur. Volgens haar ligt het radarsysteem van Suriname al jaren stil door gebrek aan onderhoud en middelen, wat risico’s kan opleveren voor de luchtvaartveiligheid.

Sadi sloot haar bijdrage af met een oproep aan de regering om meer aandacht te besteden aan structurele oplossingen. Volgens haar heeft de samenleving behoefte aan concrete resultaten en niet alleen aan plannen op papier.

-door Orsilia Dinge-