Parmessar vraagt naar voorbereiding jongeren op olie- en gassector

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Currie, heeft in De Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de Wet Staatsbegroting 2026, de beleidsvoornemens van zijn ministerie voor het onderwijs toegelicht. NDP-fractievoorzitter Rabin Parmessar vroeg in het kader van de ontwikkelingen binnen de olie- en gassector, aandacht voor de voorbereiding van jongeren op de toekomstige arbeidsmarkt. Hij wilde weten, hoeveel extra studenten zich per niveau hebben aangemeld voor technische opleidingen. Ook vroeg hij hoeveel beurzen zijn verstrekt voor technische opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau.

Daarnaast vroeg Parmessar, hoeveel online IT-studies het ministerie heeft kunnen initiëren voor jongeren in de verre districten. Parmessar, voormalig directeur van Telesur, stelde dat digitale toegang tot onderwijs van groot belang is.

De presentatie van de minister leidde verder tot kritische vragen vanuit de NDP-fractie. Parmessar wilde tevens weten, welk beleid het ministerie voert om het aantal drop-outs en zittenblijvers terug te dringen. Ook vroeg hij naar de cijfers over het afgelopen schooljaar en welke concrete stappen het ministerie zal zetten om verbetering te brengen. Parmessar vroeg ook aandacht voor de achterstanden in de uitbetaling van verschillende toelages aan leerkrachten. Hij wil weten of deze inmiddels volledig zijn weggewerkt en, indien dat niet het geval is, binnen welke termijn dit zal gebeuren. Ook de huisvesting van scholen kwam aan bod. De NDP-fractie-voorzitter herinnerde eraan dat vier jaar geleden was afgesproken, dat schoolgebouwen langs de rivieren, gefaseerd zouden worden verplaatst naar hoger gelegen gebieden, vanwege de aanhoudende problemen met overstromingen.