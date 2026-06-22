Serah Heyns werkt aan eigen jazzconcert

De veelbelovende Surinaamse jazzzangeres Serah Heyns werkt aan haar eigen concertproductie ‘Old Soul, New Voice: Reis van liefde, verlies en bevrijding’. Dat maakte zij bekend via haar Facebookpagina.

“Achter de schermen ben ik samen met mijn geweldige team hard aan het voorbereiden geweest op iets waar ik al heel lang naar uitkijk”, schrijft Heyns. Volgens de zangeres gaat aan een optreden op het podium een intensief traject vooraf van plannen, oefenen, creëren, aanpassen en soms opnieuw beginnen. “Voordat je op het podium kunt schitteren, gaat er namelijk een hele periode van voorbereiding aan vooraf. Weken, soms zelfs maanden van hard werken, passie en toewijding”, aldus Heyns.

De afgelopen periode stond voor haar dan ook volledig in het teken van de voorbereidingen voor het concert. “Dit concert is al heel lang in de maak en het voelt onwerkelijk dat het eindelijk bijna zover is. Ik kan niet wachten om binnenkort alles met jullie te delen.” Wanneer en waar ‘Old Soul, New Voice’ zal plaatsvinden, heeft de artieste nog niet bekendgemaakt.

Heyns trad eerder dit jaar, op 31 januari, op in het Theatercafé van het historische Thalia Theater. Tijdens die voorstelling combineerde zij storytelling met muziek en nam zij het publiek mee in haar persoonlijke en artistieke ontwikkeling. De zangeres en performer is opgeleid aan het Conservatorium Suriname en heeft inmiddels op diverse podia in Suriname en Nederland gestaan. Zo trad zij onder meer op tijdens het SuriPop, het Suriname Jazz Festival en de Queen of Disco Tour in Amsterdam.