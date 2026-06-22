Jay Francis maakt zijn debuut in Suriname

De Nederlandse stand-up comedian en cabaretier met Surinaamse roots, Jay Francis, beter bekend als Tisjeboy Jay, maakt volgende maand eindelijk zijn langverwachte debuut in Suriname. Met zijn nieuwste theatervoorstelling ‘Evolutie’ staat hij op 22, 23 en 24 juli in het Assuria Event Center.

Volgens organisator Snew Productions brengt Francis comedy die verder gaat dan alleen lachen. “Scherp, herkenbaar en recht uit het leven van nu.” Bezoekers kunnen zich verheugen op keiharde comedy met inhoud, herkenbare verhalen over relaties, succes en persoonlijke groei, gecombineerd met eerlijke observaties die zowel raken als aan het lachen maken.

Voor Francis heeft zijn eerste optreden in Suriname een bijzondere betekenis. Jarenlang kreeg hij dezelfde vraag van fans: wanneer hij eindelijk in Suriname zou optreden. Toch wilde hij eerst het land leren kennen, voordat hij er als comedian op het po-dium zou staan. “Ik kan het nog steeds niet geloven, maar het is toch echt zover. Jarenlang krijg ik één vraag: ‘Wanneer kom je hier optreden?’ En eerlijk? Ik voelde dat ik eerst moest komen als mens, niet als comedian”, schrijft hij.

Drie jaar geleden bezocht hij Suriname voor het eerst samen met zijn vader, die na vijftig jaar terugkeerde naar zijn geboorteland. “Zijn woorden toen we landden waren: ‘Ik ben thuis jongen.’ En ergens voelde ik dat ook. Al ben ik gemixt, de invloeden stromen door mijn aderen. De trekjes, het temperament en de dromen die ik heb; Suriname leeft in mij.”

Nu voelt de entertainer dat de tijd rijp is om zijn verhalen ook met het Surinaamse pu-bliek te delen. “Geen poespas, geen toneelstuk, geen trucjes. Maar verhalen. Van mij en van ons.”

Francis behoort inmiddels tot de succesvolste cabaretiers van zijn generatie in Nederland. In 2022 verkocht hij als soloartiest de Ziggo Dome uit. Dat kunststukje herhaalde hij in 2023 en 2025 in Rotterdam Ahoy. Naast zijn theatercarrière, maakte hij in 2024 zijn acteerdebuut in een serie van Videoland. Eind datzelfde jaar ging zijn documentaire ‘De Schaduw van de Lach’ in première in Nederlandse en Belgische bioscopen. De productie trok meer dan 30.000 bezoekers, leverde hem een Kristallen Film Award op en verscheen later op Prime Video. ‘Evolutie’ is inmiddels zijn zesde theatervoorstelling.