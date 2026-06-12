Pokie: ´Strenge controle nodig bij sociale uitkeringen´

De uitbetaling van de koopkrachtversterking (KKV) en overige sociale uitkeringen geschiedt nu onder aangescherpte voorwaarden. Dat zei minister Diana Pokie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, dinsdag 9 juni in De Nationale Assemblee. Pokie verklaarde dat de regering strengere controles toepast bij sociale uitkeringen en dus ook bij de KKV. Volgens de minister zijn de aangepaste procedures bedoeld om misbruik tegen te gaan en ervoor te zorgen dat alleen personen die daadwerkelijk in aanmerking komen, ondersteuning ontvangen. Verschillende parlementariërs vroegen minister Pokie om duidelijkheid over vertragingen, gewijzigde criteria en klachten vanuit onder meer Marowijne.

VHP-parlementariër Cedric van Samson vroeg de regering om uitleg over de uitbetaling van de koopkrachtversterking. Volgens hem werd de KKV doorgaans rond de achtste van de maand betaald, maar bestaat er onduidelijkheid over mogelijke wijzigingen. Hij vroeg de minister om de samenleving tijdig te informeren als de betaaldatum is aangepast. ABOP-parlementariër Genevièvre Jordan bracht de problemen die spelen in Marowijne, onder de aandacht. Volgens haar hebben inwoners gemeld dat zij een bedrag op hun rekening zagen, maar bij een tweede poging om het geld op te nemen, bleek het saldo verdwenen te zijn. Zij wilde weten, waar het geld gebleven is en of betrokkenen zich kunnen melden voor duidelijkheid. Ook vroeg Jordan aandacht voor mensen die al sinds 2023 geregistreerd staan en een beschikking hebben ontvangen voor sociale ondersteuning, maar nu te horen krijgen dat zij niet meer in aanmerking komen, omdat zij bijvoorbeeld ambtenaar zijn. Zij vroeg de minister of het geld daadwerkelijk is gestort en wat er met die middelen gebeurt.

Minister Pokie stelde dat de regering bezig is met het verbeteren van de afhandeling van aanvragen. Volgens haar zijn nieuwe richtlijnen naar de wijkkantoren gestuurd om processen te vereenvoudigen, maar blijven criteria en procedures leidend. “Het beleid van de regering is dat we kijken naar de mensen die het hardst nodig hebben”, zei Pokie. Zij benadrukte dat sociale uitkeringen niet automatisch toegekend kunnen worden en dat aanvragen volgens vastgestelde regels moeten worden beoordeeld. Volgens de minister golden er in het verleden onvoldoende duidelijke criteria voor de koopkrachtversterking. “Je kon gewoon achter je pc zitten en een aanvraag doen. We hebben structuur daarin gebracht”, aldus Pokie.

Over de situatie in Marowijne zei zij dat dezelfde regels gelden als in de overige districten. Zij wilde niet specifiek ingaan op individuele gevallen, maar gaf aan dat mensen die problemen ondervinden, zich kunnen melden bij de communicatie-unit van het ministerie aan de Waterkant. Volgens haar zijn inmiddels ook enkele gevallen uit Marowijne opgelost na contact met de bank. De minister reageerde ook op de kritiek rond ambtenaren die uit bepaalde regelingen zijn gehaald. Zij stelde dat personen die een inkomen boven de vastgestelde grens hebben, geen aanspraak maken op regelingen bedoeld voor zwakke huishoudens, financiële bijstand of mensen met een beperking. “De beschikkingen zijn verstrekt door de vorige regering, maar als mensen niet voldoen aan de huidige criteria, kunnen wij die niet zomaar blijven uitvoeren”, zei Pokie.

Een ander kwestie was de medische verklaring voor mensen met een beperking. Van Samson stelde dat mensen met een beperking, niet altijd de mogelijkheid hebben om zelfstandig een specialist te bezoeken. Hij vroeg of er een beroepsmogelijkheid komt voor personen die mogelijk onterecht uit het systeem zijn verwijderd. Volgens hem zijn beperkingen vaak blijvend en is het belastend om mensen steeds opnieuw dezelfde bewijs-stukken te laten aanleveren. “Een persoon met een beperking heeft niet gevraagd om die beperking. Als iemand een beperking heeft, moet daar rekening mee worden gehouden”, stelde Van Samson.

VHP-parlementariër Roy Mohan vroeg eveneens naar de reden, waarom alleen een verklaring van een specialist wordt geaccepteerd en niet langer een verklaring van een huisarts. Hij wees erop dat inwoners uit onder meer Marowijne, Sipaliwini, Brokopondo en Nickerie soms grote afstanden moeten afleggen, om een specialist te bereiken. Volgens Mohan deden wijkkantoren vroeger ook huisbezoeken om de situatie van burgers te beoordelen.

Minister Pokie verdedigde de maatregel en zei dat de specialistische verklaring nodig is vanwege gevallen van misbruik. Volgens haar zijn er veel valse verklaringen aangetroffen en worden aanvragen daarom extra gecontroleerd. “Het is een beleidskeuze van de regering. We bouwen extra veiligheidskleppen in”, aldus Pokie. De bewindsvrouwe maakte verder bekend dat het ministerie werkt aan een systeem waarbij verschillende gradaties van beperkingen kunnen worden meegenomen. Ook krijgen mensen die hun dossier niet compleet hebben, tijdelijk ruimte om ontbrekende documenten aan te vullen.

BEP-fractieleider Ronny Asabina vroeg of er binnen het ministerie een klachtenmechanisme bestaat voor mensen die vinden dat hun rechten zijn aangetast. Hij wilde ook weten of er een evaluatie plaatsvindt van de klachten. NDP-parlementariër Ebu Jones ondersteunde die oproep, maar verdedigde tegelijkertijd de aanpak van de minister. Volgens hem is extra controle nodig om ervoor te zorgen dat het geld terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben. “Als mensen opnieuw documenten moeten indienen voor een dubbele controle, is dat juist zorgvuldigheid”, stelde Jones.

Minister Pokie zei dat mensen die problemen ervaren met hun uitkering, zich kunnen melden bij de wijkkantoren. Bij gevallen waarbij geld volgens burgers verdwenen is van hun rekening, wordt volgens haar contact opgenomen met de Surinaamse Postspaarbank, omdat het ministerie zelf geen directe inzage heeft in banktransacties.

door Orsilia Dinge