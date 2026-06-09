Werknemer aangehouden voor diefstal gouden sieraden

De 22-jarige G.M., die woonachtig is in de omgeving van de Theodorusstraat, is op dinsdag 2 juni door de politie van het bureau Latour ter zake diefstal van gouden sieraden aangehouden. De ondernemer P.G. (44), die gouden en zilveren sieraden vervaardigt en verkoopt, deed ter zake aangifte tegen G.M. op het voornoemde politiebureau. Uit het voorlopige onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat de werknemer G.M. een aantal gouden sieraden uit de goudsmederij van zijn werkgever heeft weggenomen. Volgens de aangever was het de taak van G.M. om dagelijks bij aanvang en na afloop van de werkzaamheden, de sieraden te wegen en de gewichten in een schrift te noteren. Ook de sleutel van de kluis waarin de sieraden werden opgeslagen, werd door de werknemer beheerd.

De aangever ontdekte de diefstal, toen een klant het sieraad kwam ophalen – nadat deze eerder was gebeld dat het sieraad klaar was – maar het sieraad nergens te vinden was. Hierdoor liet de ondernemer de aanwezige gouden sieraden opnieuw door een andere werknemer wegen, waarbij werd geconstateerd dat het geregistreerde gewicht niet overeenkwam met de daadwerkelijk aanwezige hoeveelheid sieraden. Bij een direct gepleegde inventarisatie bleken meerdere gouden sieraden, waaronder halskettingen, ringen, oorbellen en armbanden te ontbreken. De ondernemer confronteerde G.M., die verantwoordelijk was voor de dagelijkse controle en het beheer van de kluissleutel, direct daarmee en schakelde de politie in. De verdachte werd door de politie op zijn werkplek aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Bij de voorgeleiding kwam naar voren dat de verdachte de weggenomen sieraden reeds had verkocht en het ontvangen geld reeds had uitgegeven. De verdachte G.M. is na afstemming met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.