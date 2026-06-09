Misverstand leidt tot korte werkonderbreking bij Centrale Bank

Een misverstand in de communicatie heeft maandagochtend geleid tot een korte werkonderbreking bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dat zegt vakbondsvoorzitter Robby Berenstein, in een reactie op de actie van het personeel. Het personeel voerde afgelopen vrijdag al een prikactie om een sneller verloop van de onderhandelingen over een loonsverhoging, af te dwingen. Volgens Berenstein heeft de directie nog diezelfde vrijdagmiddag gereageerd en de vakbond schriftelijk geïnformeerd, dat de onderhandelingen op woensdag zullen aanvangen. Die informatie bereikte de leden echter niet tijdig, waardoor velen ervan uitgingen dat de actie maandag zou worden voortgezet.

“De actie van gisterenmorgen, had in feite niet gehouden hoeven worden”, aldus Berenstein. Na overleg met de werknemers is besloten, de werkzaamheden te hervatten. De werkonderbreking was daardoor van korte duur. Volgens de vakbondsvoorzitter bestaat er onder het personeel een grote wens om de onderhandelingen zo snel mogelijk op gang te brengen en af te ronden. De ontevredenheid is volgens hem, mede ontstaan, doordat eerdere voorstellen van de directie, niet aansloten bij de verwachtingen van de werknemers.

Berenstein merkte op dat het onderhandelingsproces onnodig wordt vertraagd, doordat de directie er de voorkeur aan geeft, vrijwel alle communicatie schriftelijk af te handelen. Volgens hem zouden gesprekken aan de onderhandelingstafel veel efficiënter zijn, omdat partijen dan direct kunnen reageren op voorstellen en standpunten. “Wanneer voorstellen tijdens een vergadering worden gedaan, kan daar meteen op worden gereageerd.

Dat versnelt het proces aanzienlijk”, aldus Berentein. De vakbondsleider benadrukte dat het bestuur van de CBvS niet direct verantwoordelijk hoeft te worden gehouden voor de ontstane situatie, maar wijst erop dat langdurige procedures en een gebrek aan directe communicatie, voor frustraties zorgen bij het personeel. Ondanks de verwarring van maandag, verwacht Berenstein dat de onderhandelingen morgen aanvangen. Hij sprak de hoop uit, dat zowel de vakbond als de directie, lering trekken uit de communicatiestoornis, zodat het verdere onderhandelingstraject vlotter kan verlopen.