Minister Bouva spreekt ondernemers toe bij RevUP Caribbean Meetup

Op donderdag 4 juni 2026 heeft minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking de RevUP Caribbean Founders Meetup in het Ondernemershuis bijgewoond. Hierbij heeft hij de aanwezigen toegesproken over de betekenis van ondernemerschap, innovatie en regionale samenwerking voor duurzame economische ontwikkeling in het Caribisch gebied. De RevUP Caribbean Founders Meetup markeert een belangrijke stap in het versterken van ondernemerschap en regionale samenwerking, en draagt bij aan een veerkrachtiger en welvarender Caribisch gebied. Minister Bouva verwelkomde de RevUP Caribbean onder leiding van Sandra Glasgow, managing director en honorair consul van de Republiek Suriname in Jamaica, en benadrukte dat de bijeenkomst méér is dan een netwerkgelegenheid. “Het weerspiegelt de groeiende betekenis van ondernemerschap, innovatie en regionale samenwerking in het bevorderen van duurzame economische ontwikkeling in het Caribisch gebied”, gaf de minister aan.

De minister wees op de dynamiek en veerkracht van de Surinaamse ondernemersgemeenschap, actief in sectoren zoals technologie, agribusiness, creatieve industrieën, financiële dienstverlening en digitale innovatie. Tegelijkertijd gaf hij aan dat toegang tot kennis, mentorschap, kapitaal en regionale markten essentieel blijft om het volledige potentieel van deze ondernemers te ontsluiten. De aanwezigheid van de RevUP Caribbean in Suriname, werd door de minister omschreven als “tijdig en waardevol”. “Dergelijke initiatieven helpen de kloof te overbruggen tussen innovatie en groei, en tussen lokale ondernemingen en regionale kansen”, benadrukte de bewindsman.

De RevUP Caribbean onderscheidt zich door de leiding van Sandra Glasgow, een gerespecteerde autoriteit op het gebied van ondernemerschap en corporate governance. Met haar ervaring als auteur van het ‘Corporate Governance Guidebook for Directors’, haar rol als angel investor en haar werk in diverse besturen, legt de RevUP bijzondere nadruk op het belang van goed bestuur. “Accountability, transpa-rantie en risicobeheersing zijn cruciaal om duurzame groei te realiseren”, benadrukte Glasgow.

Minister Bouva onderstreepte dat de regering van Suriname zich inzet voor een ondernemingsklimaat dat ondernemerschap stimuleert, investeringen aantrekt en private sectorontwikkeling ondersteunt. Daarbij wees hij op het belang van economische diplomatie, waarin handel, investeringen, innovatie en partnerschappen centraal staan. Hij sprak zijn waardering uit voor de bijdragen van RevUP Caribbean, de Caribbean Development Bank, het Ondernemershuis, de Suriname Investment and Trade Agency (SITA) en alle betrokken partners. Aan de aanwezige ondernemers gaf hij mee dat de toekomstige concurrentiekracht van Suriname in belangrijke mate zal afhangen van de innovatie, vastberadenheid en het leiderschap van onze private sector.

De minister benadrukte dat Suriname klaar is om een actievere rol te spelen binnen het Caribische ondernemers-ecosysteem.

“Onze ondernemers zijn bereid om zich in te zetten, onze instellingen zijn bereid om samen te werken, en onze regering blijft zich inzetten voor initiatieven die duurzame economische groei en gedeelde welvaart genereren”, gaf hij tot slot aan.