OM eist gevangenisstraf tegen advocaat voor bedreiging op politiebureau

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, geëist tegen een advocaat die terechtstaat voor beledi-ging van een politieambtenaar in functie en bedreiging van een politieambtenaar op een politiebureau.

Ook is verbeurdverklaring van het vuurwapen gevorderd. Het OM acht de bedreiging bijzonder ernstig, omdat deze volgens het dossier, plaatsvond binnen een politiebureau, waarbij de verdachte een vuurwapen tevoorschijn haalde en spande. Hierdoor ontstond een dreigende situatie die de veiligheid van de betrokken politieambtenaar en andere aanwezigen op het politiebureau in gevaar bracht.

Daarnaast heeft de verdachte zich volgens het OM, schuldig gemaakt aan belediging van een politieambtenaar tijdens de rechtmatige uitoefening van diens werkzaamheden. Het OM rekent het de verdachte zwaar aan dat hij als advocaat en voormalig politieman juist geacht wordt de wet te dienen en het gezag van de rechtsstaat te respecteren.

Door zich schuldig te maken aan belediging en bedreiging van politieambtenaren in functie heeft hij volgens het OM grenzen overschreden die niet alleen de betrokken ambtenaren raken, maar ook afbreuk doen aan het vertrouwen in het openbaar gezag. Bij de strafeis is rekening gehouden met de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd. De raadslieden zullen op de volgende zitting hun pleidooi houden.