MoU’s met Brazilië moeten leiden tot ontwikkeling meerdere sectoren

Het recente staatsbezoek van president Jennifer Simons aan Brazilië, heeft geleid tot een reeks concrete afspraken op het gebied van veiligheid, infrastructuur, handel, landbouw, sociale ontwikkeling en energie. Tijdens een persconferentie op vrijdag 5 juni, heeft het staatshoofd een uitgebreide toelichting gegeven op de resultaten van de missie, die volgens haar, zorgvuldig was voorbereid door de ministers van beide landen. Volgens president Simons vloeide het bezoek voort uit een uitnodiging van de Braziliaanse president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. “We hebben letters of intent getekend, we hebben MoU’s getekend en we hebben vooral afgesproken dat we van beide landen, mensen zouden onderbrengen in een kleine uitvoeringsgroep, zodat er inderdaad in de komende maanden en jaren, een follow-up gegeven wordt van wat we hebben afgesproken”, aldus president Simons. De afspraken moeten leiden tot de ontwikkeling van meerdere sectoren. De samenwerking richt zich onder meer op defensie, veiligheid, infrastructuur, lucht- en maritieme verbindingen, handel en investeringen, landbouw, veeteelt en visserij, sociale zaken, huisvesting, wetenschap en technologie. Een belangrijk onderdeel van de gesprekken, betrof de veiligheid langs de gezamenlijke grens. “Wij hebben in verband met grensbewaking een overeenkomst getekend om internationale grensoverschrijdende criminaliteit te kunnen bestrijden, zodat we ondersteuning kregen daarin”, verklaarde het staatshoofd. Ook zal opnieuw een defensieattaché worden gestationeerd bij de Surinaamse ambassade in Brazilië om de institutionele samenwerking te versterken. Verder werd gesproken over gezamenlijke operaties, capaciteitsversterking en de opleiding van militair personeel. Op economisch vlak ziet de regering kansen in betere transportverbindingen tussen beide landen, die kunnen bijdragen aan lagere prijzen voor consumenten in Suriname. “Bepaalde voedingsmiddelen en dingen als specerijen, zijn in Brazilië in sommige gevallen bijna tienmaal zo goedkoop. Maar in Suriname krijg je dat voordeel niet, omdat goederen eerst naar Miami of ergens anders gaan en dan weer terug. Als we die korte lijn zouden kunnen hebben, dan zouden we hopelijk voor Suriname lagere prijzen kunnen hebben.”

Ook is gesproken over de mogelijkheid om Surinaamse rijst via Brazilië naar de Mercosur-markt te exporteren; een mogelijkheid die volgens de president, al jaren bestaat, maar nooit volledig is benut. Daarnaast kwamen energie en olieontwikkeling aan de orde. Er werd gesproken over kennisuitwisseling tussen Staatsolie en Braziliaanse partners én over mogelijke samenwerking rond diepwaterfaciliteiten. “We hebben straks gas. Dat is een relatief schonere energie dan wat we nu opwekken en we zullen vrij veel hebben. Er wordt gekeken hoe we dat samen met Guyana en Noord-Brazilië kunnen benutten. Maar dat zijn langetermijnprojecten.” Tijdens het bezoek bracht de Surinaamse delegatie ook veldbezoeken aan sociale projecten, waaronder het Braziliaanse programma Bolsa Família.

“Het was interessant om te zien, hoe voor de Bolsa Família de datacommunicatie wordt gebruikt om te zien of dat geld dat aan families wordt gegeven, inderdaad wordt gebruikt om de kinderen op te voeden en ervoor te zorgen dat de familie er beter aan toe is. Dat is iets wat we in Suriname zeker ook moeten gaan doen”, merkte president Simons op.

Ook op het gebied van volksgezondheid zijn er afspraken gemaakt. Volgens het staatshoofd heeft het bezoek geleid tot een verdieping van de relatie. “We hebben in feite de toezeggingen die we al hebben gekregen op het gebied van samenwerking verder geconcretiseerd”, aldus president Simons. Volgens het staatshoofd vertegenwoordigen de toegezegde ondersteunings-programma’s inmiddels een waarde van ruim een half miljoen dollar en zullen de komende maanden in het teken staan van de verdere uitvoering van de gemaakte afspraken.