Hubert Stichting en leerlingen H.M. Bielkeschool blij met donatie van Rotary-Quota

Rotary-Quota heeft haar maatschappelijke betrokkenheid opnieuw benadrukt met een donatie van ongeveer SRD 1,8 miljoen aan 26 instellingen, die zich inzetten voor kwetsbare groepen in Suriname. De symbolische uitreiking van de cheques vond plaats in het Waaggebouw, waar vertegenwoordigers van diverse organisaties, hun waardering uitspraken voor de financiële ondersteuning. Met de donatie wil Rotary-Quota bijdragen aan projecten die de leefomstandigheden van kinderen, personen met een beperking en andere kwetsbare groepen verbeteren. Organisaties die een donatie ontvingen, zijn onder andere: de Hubert Stichting, Stichting WIN Nickerie, AZP Intensive Care Unit (ICU), G. Sewrajsingh-school, Kennedystichting, Stichting Semaria, Herman Jozef-school, Mytylschool, Prison Fellowship Suriname, Maria Internaat, Stichting Dja Dja Uma Tide, Stichting Kant en Klaar, EBGVS Vereniging van Ouders van Bethesda, Revalidatiecentrum Suriname, Annie Crèche, Kinderhuis Ramoth, Theodoor Judas School, Stichting Bethesda, Fatima Oord en de Kennedyschool. Ook de H.M. Bielkeschool in Commewijne, ontving een donatie. Leerkrachten spraken hun dankbaarheid uit voor de bijdrage. Een leerkracht vertelde, dat het ontvangen bedrag zal worden gebruikt voor de aanschaf van een waterdispenser, zodat leerlingen gedurende de schooldag, toegang hebben tot schoon en veilig drinkwater. “In Commewijne is niet overal leidingwater van de SWM beschikbaar. Veel gezinnen kopen water en slaan dat op. Daardoor kunnen vuil en larven in het water terechtkomen. We zien soms dat kinderen met thermosflessen naar school komen met water, dat niet altijd schoon is. Met deze dispenser kunnen we ervoor zorgen dat de leerlingen tussen acht uur en één uur, toegang hebben tot gezond drinkwater.” Naast de behoefte aan schoon drinkwater, wees de leerkracht ook op de uitdagingen waarmee de school nog steeds te maken heeft. Zo zou extra zand voor het schoolterrein welkom zijn om wateroverlast tegen te gaan, vooral met de regen die de afgelopen dagen het terrein heeft laten onderlopen. Ook de toegangsbrug naar het terrein is volgens haar erg smal, waardoor grotere voertuigen moeilijk toegang hebben. De leerkrachten haalden ook de renovatie-werkzaamheden aan, die momenteel met ondersteuning van Staatsolie worden uitgevoerd, en zeiden dat zij daar heel tevreden over zijn. De oplevering van het project staat gepland voor eind juni. “Kinderen verdienen goed onderwijs en een veilige leeromgeving. Daarom zijn wij dankbaar voor alle steun die we ontvangen”, aldus een leerkracht. Verder heeft ook de Hubert Stichting, die behoorde tot de ontvangers van een symbolische cheque, haar dank uitgesproken. Vertegenwoordiger Kasbi van de Hubert Stichting, benadrukte dat de ondersteuning op een belangrijk moment komt.

“Voor sociale instellingen zijn dit moeilijke tijden. We zitten eigenlijk in een overlevingsmodus. Subsidies worden niet altijd op tijd uitbetaald en daardoor zijn we sterk afhankelijk van giften en donaties uit de samenleving”, aldus Kasbi. De Hubert Stichting biedt opvang en begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met een meervoudige beperking. De organisatie beschikt over twee locaties: één in Paramaribo voor kinderen van vijf tot en met achttien jaar en een tweede locatie in Tamanredjo, Commewijne, voor volwassenen vanaf achttien jaar.

Volgens haar is een van de grootste uitdagingen het tekort aan personeel. Hoewel er veel vraag is naar opvang, ontbreekt het vaak aan voldoende gekwalificeerde krachten, om extra cliënten te kunnen begeleiden. “Dit werk vraagt veel geduld en betrokkenheid. Niet iedereen is ervoor geschikt. Daardoor kunnen we niet altijd zoveel mensen opvangen als we zouden willen”, verduidelijkt Marielle Kasbi. Met de bijdrage van Rotary-Quota zal de stichting een dringend onderhoudsproject uitvoeren. Het gaat om de vervanging van verouderde dakgoten van het bijna veertig jaar oude gebouw. “Door de vele regenval zijn er lekkages ontstaan. Dat brengt risico’s met zich mee, vooral omdat bekabeling zich in de vliering bevindt. Voor een opvanginstelling zijn veiligheid en hygiëne essentieel. Dankzij deze ondersteuning, kunnen we de dakgoten vervangen en zorgen voor een veiligere omgeving voor zowel onze medewerkers als onze bewoners”, aldus Kasbi.