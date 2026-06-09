Parlement begint medio juni met Begrotingsbehandeling 2026

Assembleevoorzitter Ashwin Adhin heeft in een interview met ABC Nieuws bekendgemaakt dat medio juni, een aanvang zal worden gemaakt met de openbare behandeling van de begroting voor 2026. Volgens Adhin buigt de parlementaire commissie zich samen met de verschillende ministeries, thans over de ontwerpbegroting. Adhin stelt dat het parlement een maand lang bezig zal zijn op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, vanaf ‘s morgens vroeg tot na 21.00 uur in de avond, waar er in DNA, intensief gedebatteerd zal worden over de begrotingen, leningen die de regering is aangegaan evenals de wijze waarop de beschikbare middelen over de verschillende ministeries worden verdeeld. “Vanaf 1975 weten wij, dat de regering naar kredieten of financiering gaat zoeken, om te kijken, hoe het begrotingstekort, gedekt zal worden. Maar als parlement gaan we kijken naar de grootte van het tekort. Die cijfers liggen nu bij de commissie voor de begrotingen, en dat wordt geanalyseerd en bediscussieerd in DNA”, aldus Adhin. Dit betekent dat ministeries kritisch zullen moeten oordelen, welke projecten nog dit jaar uitgevoerd kunnen worden en welke activiteiten mogelijk doorgeschoven moeten worden naar een beter moment.

Over de leningen zei Adhin, dat er een combinatie wordt gemaakt tussen lokale en internationale leningen. Hij verklaarde dat er leningen gezocht zullen worden bij financiele instellingen als de IDB en de Wereldbank, waar er projecten door deze internationale banken gefinancierd zullen worden. Volgens Adhin gaat het niet zo zeer om de herkomst van de financieringen maar dat de grootste tekorten, zoveel mogelijk worden ingeperkt.

Adhin zei dat ministeries moeten nagaan, welke projecten prioriteiten verdienen, naar zaken die de regering wél kan doen en projecten die zij volgend jaar moet oppakken. “We kijken naar de zes maanden en de regering bevindt zich nu in het midden van het jaar.

Je gaat nu de begroting van het dienstjaar 2026 moeten goedkeuren, want die moet gerealiseerd worden”, aldus Adhin. Dit zal volgens hem bepalend zijn, hoeveel begrotingstekort, teruggebracht zal worden. Adhin zegt dat veel afhangt van de fase waarop de regering de projecten wenst te realiseren. Hij merkt op dat de begroting nog niet vast is. Hij gaf ook aan dat de discussies in het parlement bepalend zullen zijn voor de conceptbegroting voor het dienstjaar 2026.