Uitvaartsector behoeft integrale wijziging Begrafeniswet 2007

NDP-parlementariër Iona Edwards die ook voorzitter is van de commissie van rapporteurs over de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Begrafeniswet 1959, heeft in De Nationale Assemblee gesteld dat de begrafeniskosten voor de overheid in de afgelopen jaren aanzienlijk zijn toegenomen, terwijl de tarieven in de wet nauwelijks zijn aangepast aan de veranderde economische en maatschappelijke omstandigheden. Edwards merkte op dat de laatste wijziging van Begrafeniswet plaatsvond in 2007.

Zij stelde dat indien de tarieven in de wet niet periodiek worden herzien, ontstaat er een onevenredige belasting op de algemene middelen van de staat. Dit zou volgens haar de doelmatigheid en de duurzaamheid van de publieke dienstverlening, negatief beïnvloeden. Zij stelde dat het tarief van de leges SRD 250,- nauwelijks kostendekkend is. De Commissie heeft voorgesteld het tarief te verhogen naar SRD 500,-. Edwards vertelde dat vanwege de veranderende economische omstandigheden zoals inflatie, hoge materiaalkosten, stijgende operationele kosten en digitalisering van de dienstverlening, het bestaande legesniveau niet langer kostendekkend is. Zij vindt dat er binnen korte tijd moet worden voorkomen, dat een wetsontwerp wordt ingediend, omdat het huidige legesniveau ontoereikend gebleken te zijn.

Edwards zei dat er wordt voorgesteld in de wet een bepaling aan te nemen, die het mogelijk maakt, tarieven voor de begrafenissen bij staatsbesluit aan te passen. Volgens Edwards zorgt dit voor flexibiliteit en voor onnodige vertragingen bij toekomstige correcties. Zij vertelde dat voorheen een procedure voor het oprichten van een uitvaartbedrijf vergunningplichtig was, echter kan tegenwoordig een ondernemer zich eenvoudig inschrijven bij de Kamer van Koophandel, en onmiddelijk starten met de uitvaartverzorging, zonder dat specifieke ervaring vereist is. Verder verklaarde Edwards, dat de oprichting en exploitatie van een uitvaartbedrijf hierdoor laagdrempelig zijn geworden, terwijl er soms onvoldoende deskundigheid aanwezig is. Zij zei dat de uitvaartsector een integrale wijziging van de Begrafeniswet behoeft en dat deze ook ordening wenst, als er wordt gelet op de hoge kosten van begrafenissen en crematies. De parlementariër zei dat een collectief van begrafenisondernemers zich heeft verenigd waar het concrete voorstellen heeft gedaan met betrekking tot de gewenste wijzigingen, aanvullingen en modernisering van de begrafeniswet, wegens zijn veroudering en dat hij in de praktijk niet meer aansluit op de hedendaagse uitvoering van de uitvaartzorg. “Tegenwoordig kampen wij nog steeds met overvolle begraafplaatsen en het ontbreken van eenduidige richtlijnen voor ruiming”, aldus Edwards.