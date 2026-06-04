President Simons spreekt Nationaal Congres Dominicaanse Republiek toe

Als onderdeel van haar werkbezoek aan de Dominicaanse Republiek heeft president Jennifer Simons het Nationaal Congres (Congreso de la República Dominicana) toegesproken tijdens een buitengewone vergadering. In haar toespraak op dinsdag 2 juni 2026 onderstreepte het Surinaamse staatshoofd de nauwe band tussen beide landen; een relatie die zij omschreef als “niet alleen een ontmoeting tussen twee landen, maar ook een ontmoeting tussen twee trotse democratieën, verbonden door gedeelde waarden, wederzijds respect en een gezamenlijke visie op een sterker Caribisch- en Latijns-Amerikaans gebied”.

President Simons blikte ook terug op haar jarenlange ervaring in De Nationale Assemblée (DNA), waar zij meer dan twintig jaar lid van was, waarvan tien jaar als voorzitter. Volgens haar heeft deze periode haar geleerd dat parlementen de levende stem van het volk vertegenwoordigen en de bewakers van de democratie en de brug tussen aspiraties en concrete daden zijn. Zij onderstreepte het belang van leiderschap dat gericht is op luisteren en verbinden. “Leiderschap draait niet om de luidste stem, maar om het meest luisterende oor. Het gaat om het bouwen van consensus terwijl er verschillen bestaan, en het vinden van gemeenschappelijke grond waar verdeeldheid de boventoon lijkt te voeren.”

President Simons herinnerde eraan dat de diplomatieke betrekkingen tussen de Republiek Suriname en de Dominicaanse Republiek al sinds maart 1979 bestaan. Deze samenwerking is volgens haar gebaseerd op democratie, goed bestuur, rechtsstaat, gedeelde waarden van het internationaal recht en wederzijdse belangen en voordelen. Zij sprak haar waardering uit voor de huidige verdieping van de bilaterale samenwerking en benadrukte dat haar bezoek een weerspiegeling is van de sterke inzet van de regering voor samenwerking en partnerschap met de Dominicaanse Republiek. Volgens het staatshoofd moet de relatie verder worden versterkt door meer betrokkenheid tussen regeringen en de particuliere sector, en door stimulering van ondernemerschap en innovatie. Een belangrijk onderdeel van de boodschap van president Simons was de oproep tot een sterkere parlementaire samenwerking tussen beide landen. Zij sprak van “een brug tussen onze parlementen, die parlementaire dialoog moet versterken via uitwisselingen van delegaties en commissies”. Daarnaast benadrukte president Simons het belang van het delen van best practices op het gebied van bestuur, transparantie en burgerparticipatie, evenals samenwerking rond regionale uitdagingen zoals klimaatverandering, handel en veiligheid. Volgens haar draagt het verdiepen van parlementaire banden bij aan de versterking van democratische instituties. De ondertekening van memoranda of understanding en samenwerkingsovereenkomsten vormt volgens de president een belangrijk hoogtepunt. Deze afspraken moeten onder meer leiden tot meer handel en investeringen, versterking van onderwijs, cultuur en toerisme, en samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie, landbouw en klimaatbestendigheid. “Het is tijd om het grote potentieel van onze landen om te zetten in welvaart en tegelijkertijd de ontwikkeling van toerisme en de dienstensector te versnellen”, sprak president Simons.

Het staatshoofd wees ook op de gedeelde uitdagingen van beide landen als kleine ontwikkelingsstaten en laaggelegen kuststaten. “Wij dragen het minst bij aan het probleem, maar worden er onevenredig zwaar door getroffen”, zei ze over klimaatverandering. Daarom riep president Simons op tot gezamenlijke actie op regionaal en internationaal niveau om gemeenschappelijke standpunten in te nemen rond klimaat, veiligheid en duurzame ontwikkeling.