EY: Suriname mist gerichte fiscale prikkels voor innovatie

Suriname beschikt momenteel slechts in beperkte mate over specifieke fiscale regelingen die gericht zijn op innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Dat werd gesteld tijdens de sectorvergadering van de Zakelijke Dienstverlening en Industrie van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), waar EY Suriname een presentatie gaf over fiscale stimulansen en beleidsrandvoorwaarden.

Volgens Kimberly Schreuders, Tax Director bij EY Suriname, zijn de bestaande faciliteiten binnen de Investeringswet, vooral generiek van aard en niet specifiek ontworpen om innovatieve activiteiten te stimuleren. Ondernemingen maken daardoor in de praktijk voornamelijk gebruik van het principe van goed koopmansgebruik, waarbij zakelijke kosten in beginsel aftrekbaar zijn bij de bepaling van de belastbare winst.

Er werd tevens gewezen op verschillende structurele knelpunten, waaronder complexe regelgeving, beperkte uitvoeringscapaciteit bij de Belastingdienst en een beperkte praktische toepasbaarheid van bestaande fiscale instrumenten. Ook regelingen zoals tax grouping en onderdelen van de Investeringswet, zouden daardoor nauwelijks effectief worden benut. De Investeringswet biedt wel ruimte voor onder meer investeringsaftrek en versnelde of willekeurige afschrijving van bedrijfsmiddelen. In de praktijk is de toepassing vaak afhankelijk van voorafgaande goedkeuring, wat volgens de presentatie, de toegankelijkheid van deze regelingen beperkt. Ook tax holidays, met een maximale duur van tien jaar, worden slechts beperkt ingezet. Ter vergelijking werden internationale modellen besproken, waaronder fiscale innovatie-instrumenten zoals innovatieboxen, tax credits, super-deductions en subsidies voor onderzoek en ontwikkeling. Landen als Nederland, Frankrijk, Ierland, Australië en Canada combineren volgens EY, verschillende instrumenten om innovatie fiscaal aantrekkelijker te maken. Ook het systeem van Curaçao werd aangehaald, waar via een innovatiebox onder voorwaarden een nultarief op winst uit intellectuele eigendom kan gelden. Tegelijkertijd werd benadrukt dat dergelijke systemen vaak gepaard gaan met complexe definities en uitvoeringsvraagstukken. Schreuders stelde dat effectief innovatiebeleid duidelijke keuzes vereist over prioritaire sectoren, zoals het midden- en kleinbedrijf, landbouw of technologie. Daarnaast is volgens haar vereenvoudiging van regelgeving noodzakelijk, evenals een beter uitvoerbaar systeem dat rekening houdt met de beperkte capaciteit van overheidsinstanties. Als mogelijke oplossingsrichting werd gewezen op een voorafgaand certificeringssysteem, vergelijkbaar met het S&O-certificaatmodel op Curaçao. Een dergelijk systeem kan volgens Schreuders, bijdragen aan meer transparantie, betere controle en een beperking van misbruik van fiscale faciliteiten.

Tot slot werd benadrukt dat de effectiviteit van fiscaal innovatiebeleid niet alleen afhankelijk is van de inhoudelijke vormgeving, maar vooral van de praktische uitvoerbaarheid binnen de Surinaamse context.