Spoed-asfalteringswerkzaamheden Van ‘t Hogerhuysstraat vandaag van start

De Wegenautoriteit (WA) van Suriname laat weten dat vanaf vanavond spoed asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd zullen worden aan de Van ’t Hogerhuysstraat. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Lenieweg en de Slangenhoutstraat.

Volgens de officiële bekendmaking wordt de westelijke rijbaan gedurende de werkzaamheden volledig afgesloten voor het verkeer. De werkzaamheden starten donderdag 4 juni 2026 om 16:00 uur en duren tot vrijdag 5 juni 06:00 uur (totaal twee kalenderdagen).

De Wegenautoriteit roept weggebruikers op de aanwijzingen van de politie en vlaggenmannen strikt op te volgen. Er wordt alles aan gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken, afhankelijk van de weersomstandigheden.