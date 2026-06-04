Sapoen vindt vrees voor ‘ongecontroleerde’ uitgaven ongegrond

Assembleelid Raymond Sapoen van de NDP, zei in een vraaggesprek met TBN Prime Alert ten aanzien van de voorgestelde wijziging door de minister van Financiën, dat het verwachtbaar is, dat zij daarbij ook uitvoerig documentatie heeft overlegd, waarom deze wijziging moest plaatsvinden. Hij zegt dat de VHP-fractie in De Nationale Assemblee, de Comptabiliteitswet van 2024 al lang moest voorbereiden. “Ze keuren die wet goed op 31 december 2024, en je laat hem in werking treden op 1 januari 2025 waar de begroting van 2026 wordt voorbereid. Bovendien verwachtten zij ook dat de begroting van 2026 zal voldoen aan alle voorschriften in de Comptabiliteitswet”, aldus Sapoen.

Volgens Sapoen is de wet één die koppeling maakt met de spaar-en stabilisatiefondsen die ook meer mechanismen geeft, instrumenten aan de organen van de staat, zoals de regionale organen. Sapoen blijft er bij, dat er nog veel gedaan moet worden. Volgens hem gaat het niet slechts om het uitblijven van documenten, omdat die volgens Sapoen, snel geproduceerd kunnen worden, wanneer zij goed onderbouwd worden. Hij meent dat de gehele capaciteit moet worden ontwikkeld, bij alle instituten van het land waaronder CLAD, Rekenkamer, Planbureau. Hij zei dat deze instituten afgestemd moeten zijn op het nieuwe internationaal systeem van begrotingsbeheer en verantwoording. “Dat gebeurt echt niet binnen tien maanden en ook niet in één jaar, omdat de capaciteit beperkt is. Je hebt een schaarste aan middelen, en ook een schaarste aan menskracht, om die capaciteit conform de internationale standaarden van de Comptabiliteitswet die wij implementeren, te gaan uitvoeren”, aldus Sapoen.

Verder stelde hij dat er een stappenplan moet worden gemaakt voor toepassing. Hij is tevreden over het plan van de minister van Financiën met koppeling en evaluatie na zes maanden om uiteindelijk pas in het begrotingsjaar 2029, te starten met een begroting, gespreid over vijf jaren.