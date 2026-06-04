Monorath noemt diefstallen op politiebureaus ‘schandelijk’

Harish Monorath, minister van Justitie en Politie, is gisteren tegenover ABC Nieuws, ingegaan op de recente diefstallen op politiebureaus van in beslag genomen goederen. De bewindsman noemde het “schandelijk”, dat goederen die onder beheer van de politie staan, worden ontvreemd en stelt dat dergelijke incidenten, het vertrouwen van de samenleving in het korps ernstig schaden.

Volgens Monorath zijn de voorvallen op geen enkele manier goed te praten. “Tijdens reguliere diensten mogen goederen die onder politiebeheer vallen, niet verdwijnen. Dit is onacceptabel en zeer verwerpelijk”, aldus Monorath. De minister stelde, dat de verantwoordelijken opgespoord en ter verantwoording geroepen moeten worden.

Hij wees erop, dat het Korps Politie Suriname (KPS) en het ministerie de afgelopen maanden juist hard hebben gewerkt aan het verbeteren van hun imago. Daarbij verwees hij naar resultaten op het gebied van criminaliteitsbestrijding. Volgens Monorath is er sprake van een daling van de criminaliteit met tussen de 18 en 23 procent op verschillende niveaus. Ook wees hij op de toename van het aantal gedetineerden, van ongeveer 900 bij zijn aantreden tot bijna 1400 momenteel.

“Er wordt zichtbaar gewerkt aan misdaadpreventie en criminaliteitsbestrijding, maar dan krijg je dit soort incidenten, die al dat werk overschaduwen”, aldus de minister. Hij verwees daarbij onder meer naar een eerdere diefstalzaak in het centrum van Paramaribo, waarbij wel een verdachte in beeld is gekomen, maar onvoldoende bewijs aanwezig zou zijn om tot arrestatie over te gaan.

Monorath ging ook in op de recente verdwijning van een grote hoeveelheid in beslag genomen kwik. Hij verduidelijkte dat het niet gaat om grote opslagvaten, maar om compacte zwarte containers, waarin ongeveer 30 kilogram kwik per stuk kan worden opgeslagen. Volgens de informatie waarover hij beschikt, zouden elf van de veertien containers uit een beveiligde opslagruimte zijn verdwenen. De minister zei dat er protocollen bestaan voor de opslag en bewaking van dergelijke goederen. Het onderzoek zal moeten uitwijzen, of deze procedures correct zijn gevolgd. “De vraag is of de protocollen zijn nageleefd en hoe dit heeft kunnen gebeuren. De politie zal daar duidelijkheid over moeten verschaffen”, aldus Monorath.

De minister kondigde aan, dat een grootschalig onderzoek is ingesteld naar de verdwijning van het kwik en andere incidenten waarbij goederen onder politiebeheer zijn verdwenen. De korpsleiding zal daarbij een belangrijke rol spelen. Monorath maakte duidelijk, dat hij geen enkele vorm van nalatigheid of betrokkenheid zal tolereren.

“Vroeg of laat zullen de verantwoordelijken in beeld moeten komen. Dit soort zaken zullen tijdens mijn ambtstermijn niet worden geaccepteerd.’’ Minister Monorath benadrukte, dat volledige opheldering noodzakelijk is om verdere schade aan het vertrouwen in de politieorganisatie te voorkomen.