Bewoners Mungraproject dienen petitie in bij DNA: oproep tot onderzoek en bescherming

Bewoners van het Mungraproject (Danny’s Villapark) te Paramaribo-Noord hebben middels een petitie dringend onderzoek gevraagd naar de eigendomsrechten van de gronden waarop zij wonen en verzocht om bescherming tegen verdere ontruimingen en sloopwerkzaamheden. De petitie is op dinsdag 2 juni 2026 aangeboden aan De Nationale Assemblée (DNA). Mr. Dino Oedit, substituut-griffier, nam de petitie in ontvangst.

De gedupeerden werden voorafgaand aan de openbare vergadering, die op de agenda stond, ook kort aangehoord door de voorzitter van DNA, dr. ir. Michael A. Adhin, samen met enkele leden.

In de petitie die werd voorgelezen door Iwan Pawirowijono is aangegeven dat de mensen hun percelen destijds te goeder trouw hebben gekocht en jarenlang hebben geïnvesteerd in de bouw van hun woningen. Velen wonen al meer dan veertien jaar in het gebied. De onrust ontstond nadat een stichting stelde eigenaar te zijn van alle gronden binnen het gebied en dat de documenten waarop de bewoners hun percelen hebben verkregen ongeldig zouden zijn. Volgens de bewoners zijn zij nooit gehoord in de kwestie en hebben zij ook geen deurwaardersexploot of andere officiële kennisgeving ontvangen over gerechtelijke procedures die betrekking hebben op hun woningen en percelen.

Pawirowijono benadrukte dat de situatie inmiddels een ernstige wending heeft genomen. Er zouden woningen met zwaar materieel zijn gesloopt en bewoners zijn gesommeerd hun woningen en erven te verlaten. Ook maken zij melding van personen die zichtbaar vuurwapens dragen in het gebied. Dit wordt als intimiderend ervaren en zorgt, volgens hen, voor gevoelens van angst en onveiligheid, vooral onder vrouwen, kinderen en ouderen.

“Wij achten het onaanvaardbaar dat gezinnen die jarenlang vreedzaam op hun percelen wonen en daarin hun levensinvesteringen hebben gedaan, zonder duidelijke communicatie en zonder hoor en wederhoor worden geconfronteerd met dreigende ontruimingen en de vernietiging van woningen,” aldus Pawirowijono.

Met de petitie verzoeken de initiatiefnemers de regering en DNA een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de eigendomsrechten van de gronden en de omstandigheden waaronder woningen zijn gesloopt. Daarnaast vragen zij om een tijdelijke stopzetting van verdere ontruimingen totdat er volledige duidelijkheid bestaat over de juridische status van het gebied.

Ook pleiten zij voor maatregelen die de veiligheid van de bewoners waarborgen en voor de instelling van een commissie die de kwestie met spoed onderzoekt. Volgens de indieners van de petitie gaat het om ongeveer vijftig tot zeventig getroffen gezinnen. Zij hopen dat de autoriteiten de zaak met de nodige urgentie zullen behandelen, zodat rechtvaardigheid, rechtszekerheid en sociale rust kunnen worden gewaarborgd.