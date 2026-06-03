Het wordt zo zoetjes aan vermoeiend te blijven herhalen, dat zowel de NDP als de NPS, verandering beloofden. Het wordt vermoeiend te blijven herhalen dat kandidaat Simons verandering binnen haar eigen partij beloofde. Maar zelfs als wij niet de lat die de politici en de politieke partijen aan zichzelf gelegd hebben, toen zij met de hoed in de hand de kiezer om vertrouwen vroegen, zien wij elke dag waarom verandering noodzakelijk is. Leerkrachten verdienen zodanig dat ze moeten kiezen tussen onderdak en vervoer, tussen medische zorg en voeding. Onnodige sterfgevallen ontstaan, omdat mentale gezondheidszorg overbelast is (terwijl Meriba losgelaten wordt bij instituten die daarvoor moeten waken). Het meest ernstige is dat we niets nieuws produceren, wij blijven lenen en dat deze regering het klaargespeeld heeft, om alles waarvoor wij de broekriem vijf jaren lang strak getrokken hebben, te verbrassen en verkwisten binnen een jaar tijd.

De resultaten zijn hetzelfde, omdat de aanpak en het gedrag hetzelfde zijn. De vrouw die met beide benen op de grond zou blijven, en gewoon zou blijven, niet van die toestanden hield, reist af naar Brazilië en de Dominicaanse republiek met haar superministers en haar superadviseurs, legt voor het eerst haar superleningen half-half uit. Wie haar ziet glunderen op de rode lopers en dwarrelend door de erehaag, kan een oogje sluiten en Santokhi en Bouterse voor de geest halen. De laatstgenoemde natuurlijk, met de beperkte reisvrijheid en de B-bestemmingen in gedachte.

Ondertussen is lokaal de druk aan het groeien, met meer bonden die zich aansluiten om een eerste signaal te geven. Conform de politieke traditie, natuurlijk gevaarlijk dicht tegen het examen, om de tanden te laten zien. Er is te veel geld over de balk gesmeten om niet te vermoeden, dat het nodige voorgekookt is en dat er kalmte op komst is.

Wat echter tussen de regels door gelezen kan worden, is dat het geleend geld harder opbrandt, dan de NPS voor mogelijk had gehouden. Dat is de reden dat de vice president met andere cijfers en accenten te koop loopt, dan de minister van Financien en Planning, Dat is ook de reden, waarom de vice president afstand begint te nemen van het beleid en tegelijkertijd experimenteert met het argument dat meer zetels voor zijn partij, de oplossing zouden zijn.

Ook hij droomt van zijn eigen rode lopers en erehagen, van zijn eigen delegaties met loyalisten. Om die reden, hoeft van geen van deze twee systeem politici een serieuze impuls tot verandering, verwacht te worden. Al overlaadde het volk de vice president morgen met 34 zetels.