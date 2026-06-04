Currie: ‘We kunnen niet voortdurend de examenroosters wijzigen’

Dirk Currie, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft gisteren tijdens de vergadering van de Raad van Ministers, een uiteenzetting verzorgd over de examenroosters voor het middelbaar onderwijs. De bewindsman reageerde daarmee op de kritiek van ouders, docenten en studenten van verschillende havo-scholen, die zich niet kunnen vinden in het examenrooster, dat door het ministerie is vastgesteld voor de komende examens.

Volgens Currie hebben studenten en docenten op verschillende manieren geprobeerd, de aandacht van het ministerie te vestigen op hun bezwaren tegen de planning. Desondanks benadrukte de minister, dat het niet mogelijk is om gedurende het gehele schooljaar, voortdurend wijzigingen aan te brengen in de examenroosters.

De minister legde uit, dat de roosters reeds vanaf oktober naar de scholen worden gestuurd. Schooldirecteuren krijgen daarbij de gelegenheid om de planning te bestuderen en feedback te geven, voordat deze definitief wordt vastgesteld.

“Het is niet zo dat het rooster eenzijdig vanwege het ministerie wordt bepaald”, aldus Currie. “Er vindt altijd overleg plaats met alle schooldirecteuren. Wat we niet kunnen doen, is gedurende het schooljaar met heel veel aanpassingen komen.”

De minister benadrukte tevens het belang van evaluatie. Volgens hem worden de examenroosters na afloop steeds geëvalueerd en zijn er ook gesprekken gevoerd naar aanleiding van voorstellen die vanwege het onderwijsveld zijn ingediend.

Currie wees erop dat zowel de school- als de examenroosters tot stand komen met betrokkenheid van de schoolleiding. “Het is niet zo dat de schoolleiding niet betrokken is geweest bij de samenstelling van de roosters. Er is juist sprake van overleg en participatie bij het opstellen van zowel de schoolroosters als de examenroosters”, aldus Currie.