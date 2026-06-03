Zorgen bewoners wegen mee bij Halliburton-aanvraag

De zorgen van bewoners over de voorgenomen opslag van radioactief materiaal door Halliburton, worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag die momenteel in behandeling is bij de Nationale Milieu Autoriteit (NMA). Dat zegt de minister van Olie, Gas en Milieu, Patrick Brunings, in een reactie aan OilNOW. Het voorstel bevindt zich momenteel in de fase van de Milieu- en Sociale Effectenbeoordeling (ESIA). Tijdens publieke consultaties hebben bewoners hun zorgen geuit over de locatie van de opslagfaciliteit, de nabijheid van woongebieden, noodprocedures en het toezicht op radioactieve materialen. Ook werd gewezen op de ligging van de beoogde opslag boven de watervoerende laag van Zanderij, die een belangrijke bron van zoetwater vormt voor Suriname.

Volgens Brunings is de opslag van radioactief materiaal voor de olie- en gassector, geen nieuw fenomeen voor Suriname. “Het opslaan van radioactief materiaal voor de olie- en gasindustrie is niet nieuw voor Suriname, aangezien er al bijna veertig jaar loggingoperaties op het land worden uitgevoerd”, aldus de minister.

De verwachte uitbreiding van offshore olie- en gasactiviteiten, zal volgens de minister, de behoefte aan gespecialiseerde opslagfaciliteiten vergroten. Het is zegt hij, voor ope-rationele doeleinden daarom wenselijk, dat dergelijke opslagplaatsen zich zo dicht mogelijk bij de ondersteunende kustbases bevinden. De radioactieve bronnen waarover de discussie gaat, worden gebruikt bij zogenoemde well-loggingactiviteiten. Daarbij worden tijdens booroperaties, gegevens verzameld over gesteentelagen en mogelijke olie- en gasreservoirs in de ondergrond. Deze techniek wordt wereldwijd toegepast binnen de olie- en gasindustrie. Brunings benadrukt dat Suriname in 2025 specifieke richtlijnen heeft ontwikkeld voor de omgang met radio-actieve materialen binnen het kader van de Milieuraamwet. Die richtlijnen omvatten regels voor import, export, transport en veilige opslag van radioactieve bronnen.

Volgens de minister zijn deze voorschriften gebaseerd op internationale standaarden van de International Atomic Energy Agency (IAEA), die ook specifieke richtlijnen heeft opgesteld voor het gebruik van radioactieve materialen in de olie- en gasindustrie. De minister onderstreept dat er nog geen definitief besluit is genomen over de aanvraag van Halliburton. De lopende ESIA-procedure omvat onder meer consultaties met omwonenden en andere belanghebbenden.

Brunings erkent dat tijdens de eerste informatiebijeenkomst veel vragen en bezorgdheden naar voren zijn gebracht.

Volgens hem zullen deze punten worden meegenomen in de uiteindelijke beoordeling van het project. Daarnaast sluit hij niet uit dat er aanvullende informatie- en consultatie-sessies zullen worden georganiseerd. Volgens de minister is het van belang dat de betrokken gemeenschappen volledig worden geïnformeerd over de aard van de activiteiten en de veiligheidsmaatregelen rond de opslagfaciliteit. “Als ministerie verwelkomen wij deze zorgen, omdat een project niet alleen succesvol is wanneer er inkomsten worden gegenereerd, maar ook wanneer gemeenschappen zich veilig en beschermd voelen”, aldus Brunings.