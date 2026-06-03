Vissector wenst bescherming visgronden

De Surinaamse visserijsector blijft internationaal in de belangstelling staan vanwege de kwaliteit van de visproducten en de exportmogelijkheden naar belangrijke markten in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de Europese Unie. Tegelijkertijd groeit de bezorgdheid over de bescherming van de Surinaamse visgronden en de handhaving op zee.

Volgens Mark Lall, voorzitter van het Visserscollectief Commewijne, blijft de vraag naar Surinaamse vis op de internationale markt aanwezig. Met name vanwege de Verenigde Staten bestaat er belangstelling voor visproducten uit Suriname, terwijl ook de Europese Unie een belangrijke afzetmarkt blijft voor de sector. Lall stelt op dat vissoorten met een hoge marktwaarde internationaal aantrekkelijk blijven, maar dat duurzaam beheer van de visbestanden noodzakelijk blijft om de sector ook op lange termijn levensvatbaar te houden. Daarbij speelt volgens hem niet alleen de export een rol, maar ook de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen, waarvan de sector afhankelijk is.

Volgens de voorzitter wordt door internationale organisaties en afnemers steeds meer nadruk gelegd op duurzaam visserijbeheer. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteit van de producten, maar ook naar de wijze waarop visgronden worden beschermd en gecontroleerd.

Lall wijst erop dat de Europese Unie eerder het belang heeft benadrukt van een goede bescherming van de Surinaamse visgronden. Hij stelt dat effectieve controle op zee noodzakelijk is om de illegale visserij tegen te gaan en de visbestanden te beschermen. In dat kader ziet hij een belangrijke taak weggelegd voor de Surinaamse autoriteiten.

Volgens Lall dienen onder meer de Marine en de Kustwacht voldoende ondersteuning te krijgen, om toezicht te kunnenhouden op de territoriale wateren en de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Suriname. De visserijsector heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de aanwezigheid van buitenlandse vissers in de regio. Volgens vertegenwoordigers van deze sector kan onvoldoende handhaving uiteindelijk gevolgen hebben voor de vangsten, de inkomsten van vissers en de voedselzekerheid van Suriname. Lall benadrukt dat bescherming van de visgronden niet alleen een belang is van de vissers, maar van het hele land. “Als wij onze visbestanden duurzaam beheren en onze wateren goed beschermen, dan blijft de sector bijdragen aan werkgelegenheid, exportinkomsten en de voedselvoorziening van Suriname,” aldus de voorzitter van het Visserscollectief Commewijne. De sector hoopt daarom dat de overheid, samen met de betrokken instituten, blijft investeren in toezicht, onderzoek en duurzaam beheer van de Surinaamse visgronden.