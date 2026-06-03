Wijziging Begrafeniswet met 33 algemene stemmen aangenomen

De Nationale Assemblée (DNA) heeft gisteren de Wet houdende nadere wijziging van de Begrafeniswet 1959 met 33 algemene stemmen aangenomen. Alle aanwezige parlementariërs stemden voor het voorstel, dat moet bijdragen aan een verdere modernisering van het begrafeniswezen in Suriname. De wetswijziging moet ervoor zorgen dat overledenen op een respectvolle, zorgvuldige en hygiënische manier worden behandeld en dat er duidelijke procedures gelden voor de omgang met begraafplaatsen en lijkbezorging. Het wetsvoorstel werd op 27 januari 2025 door de regering ingediend. Tijdens de behandeling in het parlement werd duidelijk dat er brede steun bestaat voor de aanpassing van de wet. Tegelijkertijd kwam naar voren dat een volledige herziening van de Begrafeniswet noodzakelijk is om deze beter aan te laten sluiten op de huidige maatschappelijke, bestuurlijke en milieutechnische ontwikkelingen. NDP-fractieleider Rabindre Parmessar gaf aan dat het voorstel na constructief overleg op ruime steun binnen DNA kon rekenen. Hij benadrukte echter het belang van een integrale wijziging van de wet, zoals door de regering is toegezegd.

Ook VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien wees erop dat tijdens de behandeling duidelijk werd dat de bestaande wet aan een grondige actualisering toe is.

Hij stelde dat de fractie het voorstel heeft ondersteund vanwege de toezegging van de regering om binnen korte termijn met een bredere herziening te komen.

Marinus Bee, coördinator van de regering en minister van Binnenlandse Zaken, bevestigde namens de regering dat de integrale herziening van de Begrafeniswet binnen vier maanden aan De Nationale Assemblée zal worden aangeboden. Minister Harish Monorath van Justitie en Politie verklaarde dat de komende herziening zal worden gebruikt om de wet volledig af te stemmen op de huidige ontwikkelingen. Daarbij zullen onder meer regels rond graf-ruiming, de beschikbaarheid van gronden voor begraafplaatsen, crematie en andere vormen van lijkbezorging opnieuw worden bekeken. Volgens de minister zullen ook religieuze, culturele en maatschappelijke organisaties worden betrokken bij het verdere proces.

De behandeling van het wetsvoorstel werd voorbereid door de Commissie van Rapporteurs, bestaande uit voorzitter Iona Edwards (NDP), Harriët Ramdien (VHP), Ingrid Bouterse-Waldring (NDP), Le-Roy Doorson (NDP), Marciano Dasai (VHP), Dorothy Hoever (NPS) en Dinotha Vorswijk (ABOP).

door Orsilia Dinge