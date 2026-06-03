Ramautarsing: ‘Zonder structurele hervorming blijft belastingontduiking de economie ondermijnen’

Belastingheffing blijft een belangrijk aandachtspunt in de Surinaamse economie. De discussie over hoe de overheid haar inkomsten kan verhogen en tegelijkertijd belastingontduiking effectief kan bestrijden, staat regelmatig centraal in het publieke debat. Econoom Winston Ramautarsing heeft in een interview tegenover SUNWEB TV uitgelegd over de structurele knelpunten binnen het belastingstelsel, met bijzondere aandacht voor hoge inkomensgroepen en economische activiteiten in het binnenland. Volgens Ramautarsing is het niet voldoende, vooral te focussen op belastingplichtigen die al binnen het bestaande systeem vallen. Hij stelt dat er breder gekeken moet worden naar sectoren, waar aanzienlijke inkomsten worden gegenereerd, maar waar de belastingheffing nog onvoldoende effectief is. Daarbij benadrukte hij ook de rol van verschillende controle- en handhavingsinstanties, die volgens hem sterker moeten samenwerken om naleving te verbeteren.

De econoom plaatste de huidige economische situatie in een bredere politieke en maatschappelijke context. Hij wees erop dat de afgelopen jaren gepaard gingen met wisselende economische prestaties, waarbij koopkracht een terugkerend zorgpunt was voor de bevolking. Volgens hem heeft een deel van de samenleving de afgelopen periode een duidelijke achteruitgang in koopkracht ervaren, wat ook invloed heeft gehad op het vertrouwen in het economisch beleid. Ramautarsing blikt daarbij terug op de verkiezingsperiode van ongeveer een jaar geleden, waarin onvrede over het beleid van de toenmalige regering een belangrijke rol speelde. Die onvrede vertaalde zich in een politieke verschuiving en de vorming van een nieuwe coalitie, bestaande uit zes partijen. Volgens hem leeft bij een deel van de bevolking nog steeds de vraag, in hoeverre de beloofde verbeteringen inmiddels voelbaar zijn in het dagelijkse leven. Hij stelde dat economische ontwikkelingen vaak met vertraging doorwerken in de samenleving. Hoewel er volgens hem sprake is van relatieve stabiliteit in de wisselkoers, mede dankzij interventies van de centrale bank en inkomsten uit de goudsector, blijft de vraag, hoe duurzaam deze stabiliteit is. De ontwikkeling van internationale goud- en olieprijzen speelt daarbij een belangrijke rol, en blijft volgens hem onzeker. Ook de inflatie blijft volgens Ramautarsing een punt van zorg. Hoewel deze is gedaald ten opzichte van eerdere piekperiodes, ligt ze nog steeds rond de 10 procent. Dat betekent dat de koopkracht van burgers onder druk blijft staan, vooral wanneer inkomens niet in hetzelfde tempo meestijgen met de prijzen. Internationaal gezien ligt inflatie doorgaans rond de 2 tot 3 procent, wat volgens hem aangeeft, dat er nog steeds sprake is van een aanzienlijk verschil. Volgens Ramautarsing is de huidige situatie dus verbeterd ten opzichte van de meest instabiele jaren, maar nog niet voldoende om te spreken van volledig economisch herstel.