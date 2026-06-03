Veerverbinding Marowijnerivier volledig stilgevallen

De veerverbinding over de Marowijnerivier tussen Suriname en Frans-Guyana, is volledig stilgevallen. Zowel de oude veerboot Gabrielle als de nieuwe ferry Malani is buiten dienst, waardoor het goederen- en personenverkeer tussen Albina en Saint-Laurent-du-Maroni, ernstig wordt belemmerd. Dat meldt de Franse krant France-Guyane, die waarschuwt dat de situatie dreigt uit te groeien tot een diplomatiek en economisch probleem tussen beide buurlanden.

De Malani, die de verouderde Gabrielle moest vervangen, werd al in 2012 aangekondigd als een modern veerproject voor de groeiende regionale handel. Hoewel het schip in februari 2022 officieel te water werd gelaten, is het tot op heden niet operationeel geworden. Na aankomst in Frans-Guyana bleek dat er technische problemen waren met de aanlegsteigers en toegangshellingen. Volgens Franse media bleek het schip niet optimaal aangepast aan de bestaande infrastructuur. Daarnaast zouden er problemen zijn met de bemanning en operationele voorbereiding. Inmiddels wordt zelfs gesproken over een omvangrijke technische revisie van de Malani, ondanks het feit dat het schip nauwelijks in gebruik is geweest.

Ook de oude veerboot Gabrielle is uitgevallen. Het ongeveer vijftig jaar oude schip kampt al geruime tijd met technische problemen. Na een onderhoudsbeurt die eind april werd gestart, ligt de ferry nog steeds aan de kade. Volgens berichten ontbreekt een noodzakelijk onderdeel om het schip weer operationeel te maken. Officiële communicatie hierover is vooralsnog uitgebleven.

De gevolgen voor de economie zijn aanzienlijk. Vrachtwagens staan aan beide zijden van de rivier stil en bedrijven ondervinden vertragingen bij de levering van goederen. In sommige gevallen worden producten met traditionele korjalen overgezet, maar die bieden slechts een beperkte oplossing voor het wegvallen van de reguliere veerdienst.

Suriname verwerpt kritiek

Aan Surinaamse zijde groeit de frustratie over de aanhoudende problemen. Havenbeheer Suriname, beheerder van de havenfaciliteiten in Albina, heeft verklaringen verworpen dat de infrastructuur aan Surinaamse zijde verantwoordelijk zou zijn voor de vertragingen.

Volgens het bedrijf zijn de aanlegfaciliteiten gebouwd op basis van ontwerpen die door de Franse autoriteiten zijn aangeleverd. Havenbeheer stelt dat de oorzaken van de stagnatie gezocht moeten worden in technische aanpassingen, operationele voorbereidingen en procedures aan Franse zijde.

Ook de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) heeft benadrukt dat de vaargeul en toegankelijkheid van de Surinaamse aanlegplaats geen belemmering vormen. Volgens de autoriteit kan de Malani bij hoogwater zonder problemen gebruikmaken van de nieuwe steiger in Albina. Suriname roept daarom de Franse autoriteiten op om de nodige maatregelen te treffen, zodat de nieuwe ferry eindelijk volledig in gebruik kan worden genomen.

Economische integratie onder druk

De stilstand van de veerverbinding komt op een moment waarop de economische activiteit in het Guyana-Suriname-bekken sterk toeneemt, mede dankzij de ontwikkeling van de olie- en gassector in de regio. Ondernemers wijzen erop dat een betrouwbare transportverbinding essentieel is voor de verdere economische integratie tussen Suriname, Frans-Guyana en Guyana. Volgens waarnemers vormt de situatie op de Marowijnerivier inmiddels een logistieke bottleneck voor de regio. Waar de olie-industrie nieuwe kansen creëert, blijft de verbinding tussen Albina en Saint-Laurent een zwakke schakel in de regionale infrastructuur.

Bron: France-Guyane.