Akiemboto: ‘NDP heeft verkiezingsresultaat nog niet grondig geëvalueerd’

De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft een jaar na de verkiezingen van 2025, nog geen uitgebreide evaluatie gehouden van de behaalde verkiezingsresultaten. Dat zegt Sergio Akiemboto, ondervoorzitter van de NDP. Volgens hem heeft de partij zich na de verkiezingen vooral gericht op het besturen van het land en het aanpakken van urgente nationale vraagstukken.

In een interview met ABC Aktueel zei Akiemboto, dat er wel interne gesprekken zijn gevoerd over verbeterpunten en de toekomst van de partij, maar dat een diepgaande evaluatie, nog moet plaatsvinden. “Als grote regeringspartij is veel van onze energie en tijd, verloren gegaan naar de uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd. Dat betekent echter niet, dat een evaluatie achterwege zal blijven”, aldus Akiemboto.

Volgens Akiemboto heeft de NDP ondanks haar regeringsverantwoordelijkheid, het contact met de achterban behouden. Partijvoorzitter Jennifer Simons bezoekt volgens hem, nog steeds op gezette tijden partijstructuren en onderhoudt via deze kanalen, contact met de achterban. Hij erkende wel dat Simons, die inmiddels ook president van Suriname is, minder tijd heeft om rechtstreeks aanwezig te zijn binnen de partij. “De tijd en ruimte die zij als partijvoorzitter had om overal aanwezig te zijn, zijn vanzelfsprekend beperkter geworden door haar taken als president”, aldus Akiemboto.

Hij bevestigde dat binnen de NDP, al langer wordt gesproken over een scheiding tussen het partijvoorzitterschap en het presidentschap. Volgens hem heeft Simons zich daar in het verleden ook over uitgesproken.

Er is inmiddels een commissie ingesteld die moet bekijken, hoe een dergelijke scheiding statutair en organisatorisch, kan worden geregeld. “Als je zo’n verandering wilt doorvoeren, moet dat goed worden vastgelegd in de statuten en reglementen van de partij.”

Over vermeende spanningen binnen de NDP gaf Akiemboto aan, dat er altijd verschillende stromingen en opvattingen hebben bestaan binnen de partij. Volgens hem is dat geen nieuw verschijnsel. “Al 25 jaar dat ik actief betrokken ben bij de NDP zie ik dat er verschillende groepen en inzichten bestaan. De kunst is om ondanks die verschillen, steeds terug te komen bij wat ons bindt en het grotere belang van de partij en het land.”

Hij wilde zich niet uitlaten over specifieke kampen of leiders binnen de partij en benadrukte, dat alle bestuursleden de gekozen voorzitter ondersteunen.

De NDP hield in juli 2024 vervroegde bestuursverkiezingen nadat voormalig partij-voorzitter Desi Bouterse, voortvluchtig was geraakt. De partijleiding wilde daarmee voorkomen dat organisatorische problemen zouden ontstaan in aanloop naar de verkiezingen van 2025. Jennifer Geerlings-Simons werd toen gekozen tot voorzitter. Over het moment waarop nieuwe interne verkiezingen moeten plaatsvinden, bestaat volgens Akiemboto, nog geen duidelijkheid. In politieke kringen wordt gespeculeerd, dat er in juli 2026 opnieuw bestuursverkiezingen zouden moeten worden gehouden, maar de eerste ondervoorzitter zegt niet bekend te zijn met een dergelijk besluit. Volgens hem zijn er nog geen voorbereidingen getroffen voor verkiezingen en is ook nog geen verkiezingscommissie ingesteld. “Als er verkiezingen op korte termijn zouden moeten plaatsvinden, dan zouden de voorbereidingen nu al in volle gang moeten zijn”, aldus Akiemboto. Hij verwachtte dat de kwestie tijdens een komende bestuursvergadering aan de orde zal komen, zodat daarover duidelijkheid kan worden verschaft. Tot op heden is er nog geen datum vastgesteld voor die vergadering.