Afro Ubuntu Beurs 2026 biedt platform voor ondernemerschap en groei

De Afro Ubuntu Beurs werd op zaterdag 30 mei officieel geopend in de Congreshal. Meer dan zestig ondernemers namen deel aan het evenement, dat in het teken stond van ondernemerschap, innovatie, netwerken en economische ontwikkeling. Minister Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI)en DNA-voorzitter Ashwin Adhin, benadrukten daarbij het belang van ondersteuning voor ondernemers.

Minister Baasaron stelde dat ondernemers niet alleen behoefte hebben aan financiering, maar ook aan afzetmarkten, leveranciers en een gunstig ondernemingsklimaat. Volgens hem werkt de overheid aan handelsrelaties, wetgeving en ondersteuning die bedrijven helpen groeien. Hij wees op kansen binnen onder meer landbouw, veeteelt, visserij, toerisme en de dienstensector, evenals op de groeiende mogelijkheden binnen Business Process Outsourcing (BPO) en callcenters. Ook technologische innovatie speelt volgens de minister, een belangrijke rol. Het ministerie werkt samen met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) aan een nationale roadmap voor digitalisering en kunstmatige intelligentie (AI). Deze ontwikkelingen kunnen volgens hem, bijdragen aan efficiëntere bedrijfsvoering en nieuwe economische kansen.

Assembleevoorzitter Adhin benadrukte dat ondernemers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan economische groei en beleidsontwikkeling. Volgens hem moet er meer aandacht komen voor betaalbare kredietmogelijkheden, begeleiding van startende ondernemers en verbetering van digitale infrastructuur en exportfaciliteiten. Hij wees erop dat de verwachte groei van toerisme, investeringen en arbeidsmigratie, nieuwe kansen zal creëren voor het bedrijfsleven.

Erna Aviankoi Titinbo, voorzitster van Afro Ubuntu, sprak ook van een succesvolle eerste editie van de beurs. De belangstelling was volgens haar, groter dan de beschikbare ruimte. Daarom zal de Afro Ubuntu Beurs voortaan jaarlijks worden georganiseerd. Volgens Aviankoi Titinbo, biedt de beurs ondernemers de mogelijkheid om te netwerken, kennis uit te wisselen en hun producten en diensten onder de aandacht te brengen. Zij benadrukte dat het initiatief bedoeld is om ondernemers extra kansen te bieden en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van de samenleving als geheel.

De organisatie zal de eerste editie evalueren, maar kijkt inmiddels al vooruit naar een grotere opzet voor volgend jaar. “Deze editie heeft laten zien dat er veel potentie is en dat ondernemers behoefte hebben aan een platform waar zij elkaar kunnen ontmoeten en versterken”, aldus Aviankoi Titinbo.