Parmessar stemt in met wijziging Comptabiliteitswet 2024

Rabin Parmessar, NDP-fractieleider, heeft ingestemd met de wijziging van de Comptabiliteitswet 2024, maar maakte wel duidelijk, dat zijn steun niet zonder kanttekeningen is gegeven. Volgens hem stond De Nationale Assemblee (DNA) voor een lastig dilemma, aangezien het land zich al midden in het begrotingsjaar bevindt, terwijl de begroting nog niet door het parlement is behandeld. Parmessar benadrukte dat de Comptabiliteitswet van groot belang is voor de financiële verantwoording binnen de overheid, maar wees tegelijkertijd op de complexiteit van de doorvoering c.q toepassing ervan. Volgens hem kunnen zowel huidige als voormalige ministers bevestigen, hoe ingewikkeld de werking van de ministeries is en welke uitdagingen de uitvoering van de wet met zich meebrengt. “Wij zijn er klaar voor, maar we moeten ook realistisch zijn”, aldus Parmessar. Hij zei dat de begroting uiterlijk in augustus door het parlement moet worden behandeld en dat de aangenomen wetswijziging een noodzakelijke stap was om dit proces mogelijk te maken.

Volgens Parmessar zal het parlement zich nu volledig richten op de voorbereiding van de begrotingsbehandeling. Hij onthulde dat er reeds overleg plaatsvindt met de leiding van DNA en andere betrokkenen om een concreet plan op te stellen. Het doel is om binnen een maand te starten met de behandeling van de begroting en de noodzakelijke onderhandelingen. Parmessar waarschuwde dat verdere vertraging ongewenst is, omdat er volgens hem, al sprake is van stagnatie binnen verschillende overheidsafdelingen. “Dat kunnen we niet laten voortduren”, aldus Parmessar.

Hij sprak zijn tevredenheid uit over het feit dat de wetswijziging uiteindelijk met algemene stemmen is aangenomen. Eveneens wees hij erop, dat er nog veel werk gedaan moet worden om de uitvoering van de wet succesvol te laten verlopen. Daarbij deed hij een beroep op alle betrokkenen om zich goed voor te bereiden en actief deel te nemen aan commissievergaderingen en openbare bijeenkomsten.

Naast de wetswijziging ging Parmessar in op de positie van deskundigen binnen de overheid. Volgens hem worden ervaren krachten en specialisten vaak onvoldoende benut, vooral na politieke wisselingen binnen het bestuur. De fractieleider stelde dat hij het onaanvaardbaar vindt dat mensen vanwege hun politieke achtergrond of andere redenen thuis komen te zitten met behoud van salaris, terwijl hun kennis en ervaring van waarde kunnen zijn voor de overheid. Volgens hem moet een professionele personeelsafdeling beoordelen of medewerkers hun taken naar behoren uitvoeren en niet politieke overwegingen. “Als mensen een opdracht krijgen en die niet uitvoeren, dan moet de personeelsafdeling optreden. Maar deskundigheid mag niet verloren gaan”, aldus Parmessar.

Hij richtte zich specifiek tot deskundigen, met name op financieel gebied, die zich hebben aangemeld om een bijdrage te leveren aan de overheid, maar nog geen reactie hebben ontvangen. Parmessar riep hen op, contact met hem op te nemen. Als parlementariër wil hij nagaan, welke belemmeringen er zijn en hoe hun expertise alsnog kan worden ingezet ten behoeve van het landsbestuur. Volgens Parmessar moet Suriname vanuit een zakelijke benadering kijken naar de beschikbare kennis en capaciteit binnen de samenleving. “Wij hebben ieders medewerking nodig. Er zijn veel uitdagingen, maar die kunnen alleen worden aangepakt als we de juiste mensen op de juiste plaats inzetten”, aldus Parmessar.