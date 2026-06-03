‘NDP-regeringen hebben vooral geholpen aan het kapotmaken van instituten’

VHP-parlementariër Krishna Mathoera heeft verklaard, dat gelet op de internationale politieke ontwikkelingen, elke regering in de gehele wereld, te maken heeft met uitdagingen. Dit zei Mathoera in een interview met TBN Prime Alert. Zij verwees naar oorlogen, klimaatveranderingen en technologische ontwikkelingen. Mathoera vertelde dat geld lenen, een te makkelijke oplossing is van moeilijke situaties waarin een land verkeert.

Zij zei dat ook de vorige regering, leningen heeft genomen bij internationale banken. Mathoera voegde eraan toe, dat de monetaire reserve die heel weinig was, wel behoorlijk werd aangevuld. Volgens haar zou president Jennifer Simons hebben gezegd, dat haar regering US-dollar 180 miljoen heeft geleend, echter begrijpt de politica niet, waarom het staatshoofd dat niet aangaf in haar jaarrede op 1 oktober 2025.

President Simons heeft in haar campagnevoering richting de verkiezingen van 2025, volgens Mathoera niet verteld, dat zij grote leningen zou plegen op het internationale vlak. “Ik vind dat een regering verantwoordelijkheid moet nemen voor een land, en dat betekent dat ze al een concreet plan van aanpak van tevoren heeft voorbereid, voor de dingen die zij zal doen. Als we een land vooruit willen helpen, dan moeten mensen productiever worden, sectoren ontwikkelen en het overheidsapparaat efficiënter maken.” Mathoera plaatste ook kritische kanttekeningen bij één jaar regering Simons, sinds de algemene en vrije verkiezingen werden gehouden in Suriname. Zij zei dat zij gemerkt heeft, dat sommige ministers wel meer dan zes keer, naar het buitenland zijn afgereisd.

Wat betreft de evaluaties van staatsbedrijven zei Mathoera, dat de vorige regering ook evaluaties van staatsbedrijven heeft uitgevoerd en dat die regering toen al een heel traject had afgelegd, welke staatsbedrijven zouden moeten worden afgestoten, die vervolgens als particulier zouden opereren. “Wij zijn niet eraan toe gekomen, maar dat proces zou verder gaan”, aldus Mathoera. Over de uitspraak van president Simons dat de regering geen modderpoel in één stap kan veranderen in een glas drinkwater zei Mathoera, dat het volk tenminste een beetje helderheid moest zien na één jaar verkiezingen. “Maar je kan niet in die modderpoel blijven. Ze zou moeten zeggen dat die modderpoel na één jaar verkiezingen, een beetje helder is geworden. Dat moesten wij minimaal kunnen zien”, aldus Mathoera.

De regering en partij van president Simons, heeft in de afgelopen periode volgens Mathoera, ook geholpen aan het afbreken van instituties. “Ik heb vijfendertig jaren gewerkt bij de politie en al hetgeen de politie was, heeft men kapotgemaakt. De regering Venetiaan heeft de politie opgebouwd en toen is ze weer kapotgemaakt. Er zijn instituten die destijds vooruit werden geholpen en na de machtsovername weer kapot werden gemaakt door haar regeringen”, aldus Mathoera.