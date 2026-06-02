Bankiers, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs brengen zwart geld in financieel systeem

Transparency International :

Achter vrijwel elk corruptieschandaal schuilt een goed georganiseerde en vaak onzichtbare wereld van zogenaamde facilitators. Het gaat om een stille industrie die ervoor zorgt dat zwart geld niet alleen wordt verplaatst, maar ook wordt omgevormd tot ogenschijnlijk legale rijkdom. Volgens Transparency International is dit geen abstract fenomeen, maar een structureel wereldwijd systeem. Gericht onderzoek naar illegale financiële stromen vanuit Afrika laat zien, hoe dit in de praktijk werkt. In maar liefst 33 Afrikaanse landen identificeerde de organisatie 87 niet-financiële professionals die politiek prominente personen, zoals politici, ambtenaren en hun naaste medewerkers, hielpen bij het verbergen, verplaatsen of investeren van vermogen in het buitenland.

De meest voorkomende diensten zijn op het eerste gezicht volledig legaal en alledaags. Het gaat om het oprichten van bedrijven en trusts, het beheren ervan, het verstrekken van adressen, het adviseren over financiële structuren en het faciliteren van vastgoedaankopen. Ook het aanstellen van nominee-directeuren of -aandeelhouders komt vaak voor, bedoeld om privacy te beschermen of te voldoen aan lokale regelgeving die een lokale bestuurder vereist, waarbij in de praktijk beslissingsmacht wordt overgedragen.

Binnen dit systeem spelen financiële facilitators zoals bankiers, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs een centrale rol. Zij kunnen verdacht vermogen toegang geven tot het reguliere financiële systeem, het verplaatsen over grenzen en het omzetten in investeringen met een respectabel imago. Daarnaast zijn er niet-financiële facilitators zoals advocaten, accountants, notarissen, makelaars en belastingadviseurs. Zij zijn vaak de architecten achter structuren die het traceren van geldstromen uiterst moeilijk maken.

Hoewel deze diensten op zichzelf legaal kunnen zijn, ontstaat het probleem wanneer ze bewust of onbewust worden ingezet om corrupt geld te verhullen. Het onderscheid tussen legitieme dienstverlening en misbruik vervaagt, zeker in een omgeving waar toezicht zwak is en verantwoordelijkheden versnipperd zijn. De gevolgen zijn direct voelbaar. Wanneer zwart geld wordt beschermd, drijft het de vastgoedprijzen op, vergroot het ongelijkheid en ondermijnt het vertrouwen in instellingen. Publieke middelen lekken weg, terwijl burgers de rekening betalen via slechtere diensten en een verzwakte economie. Het systeem werkt, omdat het wereldwijd is georganiseerd en juridische structuren in verschillende landen, naadloos op elkaar aansluiten. Tegen de tijd dat autoriteiten vragen beginnen te stellen, is het spoor van geld vaak al verdwenen in een doolhof van bedrijven en constructies.

Bron: VES-Inzicht april 2026