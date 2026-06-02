VBS-voorzitter Ramlagan uit zware kritiek op melkbeleid en rol van importeurs

Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehouders Bond Suriname (VBS), heeft stevige kritiek geuit op het melkbeleid in Suriname. Volgens hem wordt de ontwikkeling van de lokale melkveesector al jarenlang belemmerd door de dominante positie van importeurs van melkpoeder en ontbreekt het aan voldoende inspanningen van de autoriteiten de binnenlandse melkproductie te stimuleren. Ramlagan stelt dat een belangrijk deel van de melk die in Suriname wordt verkocht, afkomstig is van geïmporteerd melkpoeder die wordt verwerkt en vermengd met lokale melk. Volgens hem wordt hierover onvoldoende openheid gegeven aan de consument. “Er wordt alleen gesproken over hoeveel lokale melk wordt verkocht, maar niet hoeveel melk afkomstig is van melkpoeder. De lokale productie is volgens mij, onvoldoende om aan de totale vraag van de Surinaamse bevolking te voldoen”, aldus de VBS-voorzitter. Volgens Ramlagan vormt de afhankelijkheid van melkpoederimport een belangrijke reden, waarom de lokale melkveehouderij onvoldoende groeit. Hij beweert dat importeurs van melkpoeder een sterke invloed hebben op het regeringsbeleid en dat daardoor onvoldoende aandacht wordt besteed aan maatregelen die de lokale melkproductie kunnen vergroten.

De voorzitter stelt verder dat een uitbreiding van de melkveestapel en een hogere productie van verse melk, zou kunnen leiden tot lagere prijzen voor melk en zuivelproducten. “Zolang de sector afhankelijk blijft van geïmporteerd melkpoeder, blijven de prijzen mede afhankelijk van internationale ontwikkelingen en wisselkoersen”, aldus Ramlagan.

Ramlagan uit daarnaast kritiek op de gang van zaken binnen de Melkcentrale Paramaribo (MCP). Hij stelt dat meer duidelijkheid moet worden gegeven over de bestuurlijke verhoudingen binnen het bedrijf en de rol van verschillende betrokkenen. Daarbij noemt hij onder meer ondernemer Dieter Ramnu en melkveehoudersvertegenwoordiger Edmund Blufpand. Volgens Ramlagan dient er transparantie te komen over de besluitvorming binnen de sector en over de wijze waarop vertegenwoordigers van melkveehouders betrokken zijn bij verschillende organisaties en overlegstructuren. De VBS-voorzitter pleit voor een breed onderzoek naar de huidige situatie binnen de melksector. Volgens hem moeten overheid, melkveehouders, de Melkcentrale Paramaribo en andere stakeholders gezamenlijk werken aan een duurzaam beleid, dat de lokale melkproductie versterkt en de afhankelijkheid van import vermindert. De redactie heeft nog geen reactie ontvangen van de Melkcentrale Paramaribo, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Dieter Ramnu en Edmund Blufpand op de beweringen van Ramlagan. Reacties zullen worden vermeld, zodra partijen reageren.