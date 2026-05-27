Directeur Landbouwkundig Onderzoek: ‘Met landbouw kun je goed geld verdienen’

“Met landbouw kun je gewoon goed geld verdienen, als je het goed opzet en beheert. We moeten ons niet alleen focussen op olie en gas. Landbouw is in feite onze toekomst”, stelt Rayen Toekoen, waarnemend directeur van het directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

“Het is niet meer de tijd waarin je in de modder moet gaan staan met een houwer in de hand. Er zijn inmiddels zoveel moderne landbouwtechnieken die het beoefenen van dit middel van bestaan enorm vergemakkelijken. Daarom komen we vanuit het ministerie met trainingen, waarbij men meer gaat richting mechanische landbouw’’, aldus Toekoen. Hij voegt eraan toe, dat Suriname een goede, vruchtbare bodem heeft, waar we goed gebruik van moeten maken.

Toekoen vertelt dat afgelopen vrijdag de vierdaagse trai-ning Citrus Cultivation Technique in Nickerie afgesloten is. ‘’Alle deelnemers hebben een certificaat ontvangen.’’ Toekoen zegt dat hij heeft gemerkt, heeft dat er veel behoefte bestaat aan trainingen. ‘’Vanuit LVV is daarom opnieuw een traject ingezet om landbouwers en voorlichters van LVV van de nodige theoretische en praktische informatie te voorzien. Naast de citrustraining, is er een langer en breder traject uitgezet voor trainingen in de teelt van onder andere markoesa, zaaizaad en cassaveteelt.’’

Deelnemer Davy Permaul is het helemaal eens met de LVV-directeur. “Met landbouw kun je prima verdienen, maar de wil moet er zijn. Je moet gemotiveerd zijn. Er zijn uitdagingen in de landbouw: felle zon in de hete tijd, een overschot aan water tijdens de regentijd. Je moet er ook van houden, zodat je er steeds beter in wordt en de kennis die jij hebt, aan anderen kan overdragen”, zegt Permaul. Ook Vikash Jurawan nam deel aan de citrustraining: “Ik was schoolgaand. Na school ging ik met mijn vader het veld in om meer kennis op te bouwen. Zo ben ik in de landbouw gegaan. Sinds ik zestien ben, doe ik aan landbouw. Dat doe ik fulltime. Je bent je eigen baas. Jij bepaalt je tempo en dat is prettig.”

De jonge ondernemer Teroen Lakhai is via zijn vader in de landbouw beland. Hij heeft de citrustraining als heel leerrijk ervaren. “Ik ben een jonge landbouwer en heb de kennis van mijn vader overgenomen. We zijn fulltime landbouwers. Ik zou jongeren aanraden om te beginnen, het is beter om je eigen ondernemer te zijn dan voor iemand anders te werken. Begin met een klein aantal bomen en breid later uit. Met je producten ga je zeker verdienen.”

Lakhai plant al mandarijn, sinaasappel, ponpon, rode king en lemmetje. Hij is reeds bezig met een nieuwe aanplant. “We kijken ook ernaar uit wanneer LVV nieuwe planten zal hebben. Er zit toekomst in landbouw.”

LVV-onderdirecteur William Waidoe van Regio West heeft aangegeven, zich te zullen inzetten dat landbouwers en voorlichters nog meer trainingen kunnen volgen. Hij is er een voorstander van dat ook in Nickerie, aan gewasdiversificatie wordt gedaan. Bepaalde gebieden waar lage opbrengsten zijn wegens uitputting van de grond, kunnen voor andere gewassen worden aangewend. Waidoe benadrukt de woorden van LVV-minister Mike Noersalim, dat de regering een duidelijke ontwikkelingsvisie heeft. “De president heeft al toegezegd de nodige investeringen te plegen in de landbouwsector. Er is voldoende potentie”, aldus Waidoe.