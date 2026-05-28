Rusland benadrukt band met VS tijdens Memorial Day

Gregory Rusland, waarnemend president, is afgelopen dinsdag tijdens de herdenking van Memorial Day op de ambassade van de Verenigde Staten in Suriname, stilgestaan bij de offers die Amerikaanse militairen hebben gebracht voor vrijheid, vrede en democratie. Namens de regering en het Surinaamse volk, bracht Rusland eer aan de militairen, die tijdens hun dienst, het leven hebben verloren. Volgens Rusland is Memorial Day een moment van reflectie, herinnering en dankbaarheid.

Rusland sprak zijn waardering uit voor het Amerikaanse volk en benadrukte, dat vrede en vrijheid nooit vanzelfsprekend zijn. Hij wees tevens op de langdurige samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten op onder meer het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en de democratische ontwikkeling. Volgens hem blijven internationale partnerschappen van groot belang in een wereld die geconfronteerd wordt met uiteenlopende uitdagingen.

Rusland verwees daarnaast naar zijn persoonlijke band met de Verenigde Staten, waar hij studeerde aan de Universiteit van Florida. Die periode heeft bijgedragen aan een diepere waardering voor het respect dat in de Amerikaanse samenleving bestaat, voor personen die hun land dienen. De tijdelijk zaakgelastigde van de Verenigde Staten van Amerika in Suriname, Paul Watzlawick, benadrukte in zijn toespraak, dat Memorial Day jaarlijks wordt herdacht ter ere van Amerikaanse militairen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. Daarbij stond hij eveneens stil bij Amerikaanse militairen, die in Suriname zijn overleden en bij Surinamers die met hen hebben samengewerkt.

De herdenkingsplechtigheid vond plaats in de Amerikaanse ambassade in Paramaribo en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de regering, het diplomatieke korps en andere genodigden.