Ramsukul: ‘Suriname moet vóór 2028 financieel huis op orde hebben’

VHP-parlementariër Kishan Ramsukul, heeft afgelopen dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA), kritiek geuit op het voornemen van de regering om de volledige invoering van de Comptabiliteitswet 2024, uit te stellen. Volgens hem komt het uitstel op een gevaarlijk moment, nu Suriname zich voorbereidt op de verwachte olie-inkomsten uit Blok 58.

Ramsukul waarschuwde dat Suriname zich op een historisch kruispunt bevindt. Hij stelde dat de eerste commerciële olieproductie vanaf 2028 het land economisch vooruit kan helpen, maar dat slecht financieel beheer, grote risico’s met zich meebrengt voor toekomstige generaties.

De regering heeft aan DNA een aangepast wetsvoorstel aangeboden waarin wordt voorgesteld, de Comptabiliteitswet 2024 pas vanaf de begroting en verantwoording van 2029 volledig toe te passen. Tot en met 2028 zou de Comptabiliteitswet 2019 van kracht blijven. Volgens de regering zijn verschillende uitvoeringsregelingen, IT-systemen, trainingen en controlemechanismen, nog niet gereed voor invoering.

Ramsukul noemt die uitleg onvoldoende. Volgens hem gaat het niet om een gewone administratieve vertraging, maar om het uitstellen van belangrijke beschermingsmaatregelen voor de staatsfinanciën. “Uitstel van deze wet is geen administratieve vertraging, maar economische sabotage”, stelde hij.

Ramsukul benadrukte dat de Comptabiliteitswet 2024 strengere regels bevat voor het beheer van overheidsgelden. Zo voorziet de wet in begrotingsregels, uitgavenplafonds, strengere betalingsprocedures en betere verantwoording over publieke middelen. Volgens Ramsukul moet de wet voorkomen dat regeringen ongecontroleerd met staatsmiddelen schuiven zonder voldoende parlementair toezicht. Een belangrijk onderdeel van de wet is volgens hem dat kapitaaluitgaven, zoals investeringen in infrastructuur en onderwijs, niet mogen worden gebruikt voor consumptieve uitgaven of politieke doeleinden. Daarnaast waarschuwde hij voor zogenoemde off-budget uitgaven, waarbij staatsbedrijven of andere overheidsentiteiten worden ingezet om uitgaven buiten de officiële begroting te houden.

Ramsukul wees erop dat de nieuwe wet een anti-ontwijkingsbepaling bevat die dergelijke constructies moet voorkomen. Zonder die bescherming zou de regering volgens hem, projecten via staatsbedrijven kunnen financieren om begrotingsregels te omzeilen.

Ook de invoering van een centrale staatskas, de Treasury Single Account, noemt hij essentieel. Daarmee zouden geldstromen van ministeries en staatsorganen centraal worden beheerd om zogenoemde schaduwkassen tegen te gaan en beter zicht te houden op de werkelijke financiële positie van de staat.

Verder pleit de wet volgens Ramsukul, voor een sterkere rol van de Rekenkamer. Die instelling zou niet alleen moeten controleren of uitgaven rechtmatig zijn gedaan, maar ook of overheidsgelden doelmatig en effectief zijn besteed. Daarnaast krijgen ministeries volgens de wet meer verplichtingen op het gebied van frauderapportage, corruptiebestrijding en financiële risicobeheersing.

Ramsukul benadrukte dat juist met de verwachte olie-inkomsten stevige controlemechanismen noodzakelijk zijn. Hij waarschuwde voor het risico van de zogenoemde ‘olievloek’, waarbij natuurlijke rijkdom leidt tot corruptie, verspilling en economische instabiliteit in plaats van duurzame ontwikkeling. Volgens hem moeten begrotingsregels, toezicht op het Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname en sancties bij overtredingen al vóór 2028 volledig operationeel zijn.

De regering verdedigt het uitstel door te wijzen op een gefaseerd implementatieprogramma van drie jaar, gericht op versterking van financieel beheer, transparantie, digitalisering en capaciteitsopbouw binnen de overheid. Ook is voorzien in halfjaarlijkse evaluaties van de voortgang.

Voor Ramsukul blijft dat onvoldoende. Volgens hem kan Suriname zich niet veroorloven om pas na de start van de olie-inkomsten streng financieel toezicht in te voeren. De discussie over de Comptabiliteitswet gaat volgens hem daarom niet alleen over technische invoering, maar vooral over transparantie, vertrouwen en verantwoord beheer van toekomstige olie-inkomsten.