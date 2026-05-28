Gowricharn: ‘Staat loopt inkomsten mis door corruptie en belastingontduiking’

De Surinaams-Nederlandse hoogleraar sociologie en auteur Ruben Gowricharn, haalt in de april-editie van VES-Inzicht 2026, hard uit naar de politieke bestuurscultuur in Suriname. In een uitgebreid artikel stelt hij, dat de financiële en bestuurlijke problemen van het land, vooral voortkomen uit een diepgewortelde cultuur van politiek wanbeheer. En dus niet, zo stelt hij, dus niet door een ‘’klassieke economische crisis’’.

Gowricharn stelt dat de situatie die de regering-Santokhi in 2020 aantrof, na het vertrek van de regering-Bouterse er een was van “ongekend politiek vandalisme”. Werkruimtes zouden vernield zijn achtergelaten, computers verdwenen of onbruikbaar gemaakt en documenten zoekgeraakt. Daarnaast zou de staatskas vrijwel leeg zijn geweest, terwijl de overheidsschuld sterk was opgelopen. Volgens Gowricharn paste deze manier van aftreden in een strategie van “verschroeide aarde”, waarbij een vertrekkende machtsgroep, bewust schade achterlaat voor haar opvolgers. ‘’Het is een situatie die niet eerder op die schaal in de Surinaamse geschiedenis is vertoond’’, stelt Gowricharn.

Hoewel veel waarnemers spreken van een economische crisis in de periode 2015-2020, plaatst Gowricharn daar vraagtekens bij.

Hij maakt onderscheid tussen een recessie en een echte economische crisis. Volgens hem ontbraken in Suriname belangrijke kenmerken van een klassieke crisis, zoals massale bedrijfssluitingen en extreem oplopende werkloosheid.

De werkelijke problemen lagen volgens hem bij ontspoorde overheidsfinanciën, begrotingstekorten en een explosief groeiende overheidsschuld. Tegelijkertijd bleef de politieke top zich volgens hem bezighouden met prestigeprojecten en luxe consumptie. Gowricharn noemt onder meer dure dienstwagens, buitenlandse reizen met grote delegaties, omvangrijke beveiligingsteams en luxe renovaties van kantoren en woningen van politici. Volgens hem zijn deze uitgaven symptomatisch voor een bestuurscultuur waarin status en politieke loyaliteit belangrijker zijn geworden dan efficiënt bestuur.

Ook het functioneren van de belastingdienst krijgt forse kritiek. Volgens Gowricharn zorgen corruptie, politieke beïnvloeding en belastingontduiking ervoor dat de staat belangrijke inkomsten misloopt. Vooral bij de douane zouden volgens hem al jarenlang hardnekkige corruptiegeruchten bestaan. Daarnaast wijst hij op het uitdijende ambtenarenapparaat en politieke benoemingen zonder duidelijke tegenprestatie. De zogenoemde ‘zeven-even-ambtenaren’ drukken volgens hem zwaar op de staatsbegroting zonder dat daar voldoende productiviteit tegenover staat.

Gowricharn concludeert dat Suriname behoefte heeft aan fundamentele hervormingen en moreel leiderschap. Volgens hem kijken economen te vaak uitsluitend naar begrotingscijfers en schuldniveaus, terwijl de diepere oorzaak van de problemen schuilt in de bestuurscultuur en de mentaliteit van de politieke elite. “De overheid kan de oplossing zijn van haar uitgavenproblemen, maar is soms ook onderdeel van het probleem”, aldus Gowricharn.

Bron: VES-Inzicht april 2026