Ravenberg: ‘De rechter heeft mij in alle rechtszaken in het gelijk gesteld’

Ruben Ravenberg, de huidige directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), is eerder door minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), voorgedragen voor ontslag. Volgens Ravenberg zouden hier politieke motieven achter zitten, zodat partijloyalisten geaccommodeerd, kunnen worden. Ravenberg werd daarna gehoord door de ontslagcommissie. Per schrijven van 21 mei heeft minister Soeropawiro het ontslagverzoek echter officieel ingetrokken. Volgens Ravenberg stelde de minister, dat hij van de vorige GBB-minister salarisverhogingen had gekregen, zonder dat daarvoor een missive was opgesteld. “Bij alle directeuren moet er een nieuwe missive worden opgemaakt, maar de minister heeft zijn bestuursleden ook een verhoging gegeven, zonder een missive”, stelt Ravenberg. Volgens hem is eveneens aangegeven; dat hij het contract niet had moeten accepteren zonder missive. “Er is geen enkele missive opgemaakt voor de verhoging van de bestuursleden. Soeropawiro kwam en vond dat ik de bestuursleden ook dezelfde verhoging moest geven als die van het vorige bestuur, met alle toelagen. Iets uit sedert 2024 dat plaatsvond zonder dat hij een missive heeft gecreëerd”, aldus de SBB-directeur.

Ravenberg zei verder, dat het bestuur onjuiste verklaringen over hem heeft afgelegd. “Het bestuur heeft ook voor mij gelogen, wat niet van dien aard is. Iets waarvoor er geen bewijzen zijn”, voerde hij aan. Volgens hem werd onder meer beweerd, dat hij wijzigingen op de exportafdeling had doorgevoerd, zonder het bestuur daarover te informeren. “De exportafdeling is allang gewijzigd en het bestuur vond dat ik dat heb gedaan zonder het te melden, maar dat klopt niet. De rechter heeft mij in alle rechtszaken in het gelijk gesteld”, zegt Ravenberg. Hij verwees daarbij naar artikel 4.1 van het statuut, dat de minister volgens hem wel bepaalde bevoegdheden geeft. “Als de staat een fout heeft gemaakt, moet de staat die corrigeren. Je kan niet zeggen dat de werkgever een fout heeft gemaakt en dan moet de werknemer daarvan de dupe worden. De staat is één en ondeelbaar, alleen is iemand anders in de positie”, aldus Ravenberg.

Hoewel het ontslagverzoek is ingetrokken, betekent dit volgens Ravenberg niet, dat hij zich opnieuw zal aanmelden bij SBB. “Ik heb ook geen aanmeldingsbrief. Ik heb de schorsingsbrief tot nader order en ik zit daarmee”, stelt hij. Ravenberg stelde dat de minister zichzelf in een moeilijke positie heeft gebracht. “Ik heb de ontslagcommissie alles gegeven. Het is de minister die heeft ingetrokken. In principe moest deze zaak naar de ontslagcommissie, want die zou de komende week een besluit nemen op 5 juni”, aldus de directeur. Ravenberg zei dat hij vrijdagmorgen telefonisch door de ontslagcommissie op de hoogte werd gebracht van de intrekking van het verzoek. De SBB-directeur benadrukte dat hij bereid is zijn functie neer te leggen, mits dat gebeurt conform de geldende wet- en regelgeving. Daarbij vindt Ravenberg dat hij gecompenseerd moet worden, indien zijn vertrek uitsluitend politieke redenen heeft. “De mannen zijn van een koude kermis thuis gekomen”, zei hij. Hoewel inmiddels een waarnemend directeur bij SBB is benoemd, beschikt deze volgens Ravenberg over onvoldoende tekeningsbevoegdheid, omdat hij officieel nog steeds algemeen directeur is. Het is volgens hem nu aan het ministerie van GBB te bepalen, wat de volgende stap wordt.

De SBB-directeur is daarnaast duidelijk over zijn standpunt in dit inmiddels langlopend vraagstuk bij het bedrijf: de politiek moet niet tornen aan zijn integriteit. “Ze moeten kijken naar een afkoopregeling of een permanente non-actiefstelling. Zij moeten kijken hoe ze het gaan aanpakken”, aldus Ravenberg.