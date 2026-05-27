BBS-vakbond en ministerie zoeken middenweg na rechtszaak over acties

Harish Monorath, minister van Justitie en Politie heeft de vakbond bij de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) voor de rechter gedaagd, nadat de leden zaterdag tijdens een algemene ledenvergadering besloten in actie te gaan. De actie werd aangekondigd vanwege ontevredenheid over onder meer het uitblijven van nieuwe uitrusting en onduidelijkheid rond pensioeninhoudingen.

Volgens BBS-voorzitter Elio Biswan wachten de beveiligingsmedewerkers al geruime tijd op noodzakelijke middelen om hun werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Het gaat onder meer om wapens, rubberen kogels, uniformen, schoenen en andere uitrusting. Daarnaast bestaat er frustratie over de opslag en communicatie rondom deze middelen. Ook de inhouding van 11 procent pensioenpremie zorgt voor onrust binnen de dienst. Volgens de bond geldt voor ambtenaren binnen de overheid normaal gesproken een inhouding van 10 procent. De BBS-leden zeggen al sinds januari om opheldering te hebben gevraagd, maar tot nu toe, geen duidelijk antwoord te hebben ontvangen van de leiding, directie of het ministerie. Biswan zei dat de minister vooraf op de hoogte was gebracht van de voorgenomen actie. Volgens hem reageerde Monorath aanvankelijk met het woord “begrepen”. De bond was daarom verrast, toen zondagavond een deurwaardersexploot werd bezorgd, waarin stond dat de vakbond voor de rechter was gedaagd.

Maandagochtend diende de zaak bij de kortgedingrechter. Tijdens de behandeling werd uiteindelijk besloten dat beide partijen opnieuw met elkaar in gesprek zullen gaan om tot een oplossing te komen. De rechter gelastte een comparitie, waarbij partijen aan tafel zullen zitten om een middenweg te vinden.

Tijdens de zitting speelde ook een klacht tegen Biswan als voorzitter van de bond een rol. Volgens de staat zou er daarom geen overleg met hem gevoerd worden. Biswan stelde daarop voor, dat andere bestuursleden de gesprekken zouden voortzetten, zodat de belangen van de leden niet verder geschaad zouden worden en de onderhandelingen, toch konden starten.

Uiteindelijk kwamen beide partijen overeen dat de klacht zal worden ingetrokken en dat de onderhandelingen onmiddellijk hervat worden. Daarmee is de juridische procedure voorlopig beëindigd. “Partijen gaan weer om de tafel zitten, met het besef dat dit tot concrete resultaten moet leiden. Dat is uiteindelijk wat de leden willen”, aldus Biswan.

Een nieuwe rechtszitting is vooralsnog niet nodig. Zodra een definitieve beslissing is genomen, zal deze aan de staat worden meegedeeld.