Currie: ‘Om tekorten op te vangen, worden er leerkrachten op zaterdag ingezet’

Voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers, heeft Dirk Currie, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, een toelichting gegeven over de maatregelen die worden getroffen, om het aanhoudende lerarentekort op scholen, op te vangen. Volgens Currie staat het belang van het kind daarbij centraal en mag geen enkele leerling in een ongelijke positie terecht komen.

De minister zei dat er intensief overleg is gevoerd met schoolleiders en onderwijsinstellingen, om ervoor te zorgen, dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen. “Er moet overal een stukje gelijkheid zijn. Er mag niets gebeuren waardoor kinderen benadeeld worden ten opzichte van anderen”, aldus Currie.

Om de tekorten aan leerkrachten tijdelijk op te vangen, is besloten de extra inzet van docenten te stimuleren. Leerkrachten die extra uren draaien, onder meer op zaterdagen, om leerlingen te begeleiden, zullen daarvoor extra worden betaald. Volgens de minister zijn ook ouders betrokken bij de gesprekken, omdat de maatregelen voor sommige gezinnen, een extra belasting met zich meebrengen. Currie erkende dat het tekort aan leerkrachten voor ongemakken zorgt, maar benadrukte dat de si-tuatie momenteel realiteit is binnen het onderwijs. Tegelijkertijd wordt al gewerkt aan structurele oplossingen, om te voorkomen, dat het probleem zich volgend schooljaar, opnieuw voordoet.

“Wij zijn bezig met een draaiboek, dat iedere week wordt besproken tijdens de directiemeeting op maandag”, aldus Currie. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een systeem van vooraanmelding van leerlingen en betere planning voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast voert het ministerie gesprekken met opleidingsinstituten, waaronder pedagogische instituten en het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), om beter in kaart te brengen, hoeveel leerkrachten beschikbaar zullen zijn en waar eventuele tekorten kunnen ontstaan. Ook gepensioneerde leerkrachten blijven een belangrijke rol spelen binnen de tijdelijke oplossing. Volgens de minister zijn het afgelopen schooljaar ongeveer vijftig gepensioneerde docenten ingezet. “Die gaan we niet loslaten”, aldus Currie. Wel zal worden geëvalueerd, hoe effectief deze aanpak is geweest en of opnieuw een beroep gedaan zal worden op gepensioneerde leerkrachten, wanneer er tekorten ontstaan. Tijdens de persmomenten werd de minister geconfronteerd met kritiek uit het onderwijsveld over de trage uitbetaling van leerkrachten, die extra werk verrichten. In het verleden moesten sommige docenten maanden wachten op hun vergoeding. De minister zei dat hij op dit moment geen garantie kan bieden dat betalingen altijd tijdig zullen plaatsvinden. “Ik kijk aan tegen processen die erg lang duren”, aldus Currie, eraan toevoegend dat het ministerie eraan werkt, de administratieve procedures te verkorten en structurele verbeteringen door te voeren.