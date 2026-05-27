Somohardjo reageert niet op politieke emoties van parlementariër Jordan

PL-parlementariër Bronto Somohardjo heeft in een interview uitgezonden door ‘Bakana Tori’ van LIM FM gezegd, dat hij geen behoefte heeft om te reageren op verwijten of politieke emoties van collega’s uit De Nationale Assemblee (DNA), waaronder ook ABOP-parlementariër Geneviévre Jordan. “Dat is voor hun rekening. Het volk heeft de hoorzitting massaal gevolgd en dat wil ik niet laten ondersneeuwen, door een opmerking van een collega. Laat zij dan zelf die opmerking beantwoorden. Zij was erbij, zegt ze. Zij is naar sociale media gestapt, want waarschijnlijk vond zij dat nodig. Dus ik laat het voor haar rekening”, aldus Somohardjo.

Jordan heeft vrijdag via een sociale mediaplatform, scherpe kritiek geuit op Somohardjo. Volgens Jordan heeft de PL’er zich schuldig gemaakt aan beledigende uitspraken, terwijl hij zich publiekelijk voordoet als iemand die normen, waarden en integriteit, hoog in zijn vaandel draagt. De ABOP’er stelde verder dat Somohardjo na de openbare commissievergadering vrijdag, in aanwezigheid van collega’s, Ronnie Brunswijk, zou hebben uitgemaakt voor ‘een hond’. Het is geen geheim, dat het al een tijdje niet botert tussen Somohardjo en Brunswijk. In maart zei Somohardjo nog, dat het feit dat hij nu aankijkt tegen een mogelijke in staat van beschuldigingstelling door DNA, de schuld is van Brunswijk, omdat die hem tijdens de vorige regeerperiode weg wilde hebben als minister van Binnenlandse Zaken. Brunswijk was toen vicepresident van Suriname. Somohardjo vond het eveneens niet belangrijk, in te gaan op de vraag over zijn band met Brunswijk.

“De band met het volk is voor mij belangrijk. Als enige politieke ambtsdrager heb ik gevraagd, dat mijn hoorzitting openbaar zou zijn. Dat heb ik niet voor mooi mooi gedaan, maar omdat ik weet, dat heel veel mensen dit proces volgen. En ik wilde dat ze erbij betrokken raakten”, aldus Somohardjo. Tijdens de hoorzitting afgelopen vrijdag kwam ook aan de orde dat voormalig president Chandrikapersad Santokhi nu wijlen, volgens Somohardjo opdracht zou hebben gegeven voor een CLAD-onderzoek. Brunswijk stelde daar tegenover, dat Somohardjo destijds zelf om een onderzoek had gevraagd. De voormalige minister wenste echter niet in discussie te treden met de voormalige vicepresident. Wel heeft Somohardjo alle tenlasteleggingen ontkend waarvan hij wordt beschuldigd. De commissie moet nog beslissen, of de vordering van de procureur-generaal wordt toegewezen en of verdere vervolging van Somohardjo mogelijk wordt gemaakt. Dit is ook het geval in de zaak van de ex-ministers Riad Nurmohamed en Gillmore Hoefdraad.