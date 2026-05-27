Adhin: ‘Regering houdt op zes terreinen koers’

Minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning, heeft afgelopen donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) verdedigd, waarom de regering de ingangsdatum van de Comptabiliteitswet 2024, met drie jaar wenst te verschuiven naar 2029. Volgens de minister is volledige uitvoering van de wet, op dit moment niet realistisch, vanwege grote organisatorische, technische en financiële uitdagingen. De verdere behandeling van de wet wordt vandaag, 26 mei, voortgezet in DNA.

Assembleevoorzitter Ashwin Adhin, zei in een interview met ABC Aktueel, dat het belangrijk is om het uitstel zo beperkt mogelijk te houden. Volgens hem is er tijdens de vorige regeerperiode weinig ge-daan aan de uitvoering van de Comptabiliteitswet. “In zo een korte periode, kun je niet veel uitvoeren”, aldus Adhin. Hij stelde wel, dat wat hem betreft, een groot deel van de Comptabiliteitswet 2024 uiterlijk eind 2028, uitgevoerd moet zijn. Een jaar na de verkiezingen van 25 mei 2025, ziet Adhin op zes belangrijke terreinen, dat de regering koers houdt. Daarbij noemt hij onder meer de bilaterale samenwerking met het IMF, monetaire stabiliteit en gerichte koopkrachtmaatregelen, die stapsgewijs worden uitgevoerd. “Ten eerste is er geen nieuw IMF-programma , maar er is overgeschakeld naar een bilaterale samenwerking via de Arizona Bank. Die heeft natuurlijk een financiering van 1,4 miljoen of 1,6 miljoen voor het GranMorgu-project en 5 miljard speciaal voor de local content facility. Dit is een zeer belangrijke verandering in de economie die je ziet”, aldus Adhin. Verder zegt Adhin dat er financiële rust is en dat de USD-koers binnen tien maanden stabiel is geworden, met een bandbreedte van ongeveer 6 procent. Adhin stelt dat hij gerichte koopkracht toelagen in kleine stappen voorstaat zonder structurele loonsverhoging. Dat is bewust om geen inflatie te creëren.

Daarnaast spreekt Adhin van een afname van wat hij omschrijft als “het politiestaatgevoel” en een langzame afname van etnische polarisatie. Ook wijst hij op de institutionele opbouw, binnen de overheid. Volgens Adhin zijn dit de belangrijkste ontwikkelingen die de regering nauwlettend in de gaten houdt.