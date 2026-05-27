Simons: ‘We hebben na de verkiezingen de wisselkoers gestabiliseerd’

Precies één jaar na de verkiezingen, zegt president Jennifer Simons, dat haar regering in een intensieve periode terecht kwam, maar inmiddels enkele belangrijke stappen heeft gezet. Volgens het staatshoofd is het onder meer gelukt, de stijgende wisselkoers te stabiliseren. Simons blikte terug op de verkiezingsdag van 25 mei vorig jaar, die volgens haar gepaard ging met veel spanning en politieke uitdagingen. Zij zei dat haar partij aanvankelijk verwachtte, meer zetels te behalen, maar uiteindelijk met 18 zetels uit de verkiezingen kwam. “25 mei was de dag waarop mijn partij ontdekte, dat we 18 zetels hadden in plaats van 23. Maar we moesten dealen met wat we hadden”, aldus de president. Na de verkiezingen begon een ingewikkeld traject van coalitievorming. Volgens Simons duurde het tot juli, voordat een brede coalitie kon worden gevormd en de regering daadwerkelijk aantrad. De periode daarna omschreef zij als hectisch. “Je offert je leven en je lichaam in die verkiezing. En de periode die daarna is gevolgd, met de regeringsformatie en zo, is ook intensief geweest.” De president benadrukte, dat Suriname nog steeds grote veranderingen nodig heeft. Daarbij verwees zij naar de slogan: ‘A systeem mus kenki’, waarmee de Nationale Democratische Partij (NDP) de verkiezingen inging. Volgens Simons blijft systeemverandering een centraal doel van haar regering. Zij wees erop dat zij tijdens haar periode als voorzitter van De Nationale Assemblée, bijna tien jaar heeft gewerkt aan bestuurlijke verbeteringen binnen dat staatsorgaan. Met verdere digitalisering en hervormingen binnen het bestuur, hoopt zij dat veranderingen nu sneller, gerealiseerd kunnen worden. “Er moet een heleboel veranderen in Suriname. Niet alles gaat perfect, maar er worden wel stappen gezet om te herstellen wat niet goed is gegaan”, aldus Simons. Volgens Simons is Suriname een complex land vanwege de vele interne en externe belangen. Toch zegt zij dat de regering ondanks die uitdagingen, vooruitgang probeert te boeken. “Een jaar na de verkiezingen kan ik zeggen: we hebben wat stappen gezet. Het is ons gelukt om de koers, die toen stijgende was, rustig te maken.”

Daarnaast worden momenteel analyses uitgevoerd bij staatsbedrijven, om deze efficiënter te laten functioneren. Simons zei dat de meeste raden van toezicht naar behoren functioneren, ondanks kritiek die soms in de samenleving wordt geuit.

Ook op sociaal gebied probeert de regering volgens haar vooruitgang te boeken. Zo zijn middelen vrijgemaakt voor de renovatie van scholen, die in slechte staat verkeren. “We hebben middelen gevonden om de scholen die in elkaar vallen, in de eerste ronde te gaan verbeteren”, aldus Simons.

De president benadrukte, dat fundamentele hervormingen tijd kosten en niet van de ene op de andere dag zichtbaar zullen zijn. “We kunnen geen modderpoel veranderen in een glas drinkwater in één stap”, aldus Simons. Volgens haar ligt de focus van de regering niet primair op grootschalige prestigeprojecten, maar op het herstellen van het bestuurlijk systeem van het land. “Misschien gaan we een brug bouwen naar Guyana, dat mag. Maar dat is niet mijn primaire doel. Mijn primaire doel is een brug te bouwen, van een systeem, dat we in ongeveer zestig jaar kapot hebben gemaakt, zodat we een basis leggen om het te repareren”, aldus de president.