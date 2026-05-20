Minister Pokie hoort noden bewoners Tawajari-project aan

Minister Diana Pokie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, heeft een werkbezoek aan de mensen in de Dacronweg van het Tawajari-project en medegedeeld dat zij het schoolvervoer van het project heeft aangepakt. Zij heeft de noden van de mensen in het Tawajari-project aangehoord en stelde, dat de sociale vraagstukken aldaar, enorm zijn en dat deze problemen niet in twee maanden kunnen worden opgelost. Dit zei de minister tijdens een gehouden persmoment, vóór de aanvang van de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers.

Minister Pokie zegt dat SoZaVo zich heeft ingezet om te weten te komen, welke zaken van de bewoners, nog gerealiseerd moeten worden. Zij zei dat het ministerie heeft gekeken naar de kwestie rond de BaZo-kaarten, sociale uitkeringen en de admini-stratieve zaken. Pokie zei dat zij een werkgroep voor de buurt heeft ingesteld, die rechtsstreeks contact heeft met het ministerie van Sociale Zaken om structurele oplossingen te brengen in de situatie van de hulpbehoevenden. Pokie stelde dat zij over het herstellen van de weg heeft gesproken met haar collega-minister van LVV, omdat het een landbouwgebied betreft. Zij vertelde dat dit ook de aandacht heeft van de regering. Zij stelde voorts dat SoZaVo in contact blijft met de jongeren en de studenten, die erop moeten toezien, dat zij naar school gaan. “Want je investeert in gezinnen om ervoor te zorgen, dat kinderen niet in een situatie terugvallen, waar hun ouders verkeren”, aldus Pokie. Zij wees erop dat het de taak is van Sociale Zaken, erop toe te zien, dat de jongeren naar school gaan en dat zij niet afhaken door de economische situatie. Minister Pokie stelde ook dat de lijst van mensen die in aanmerking komen voor sociale uitkeringen, langer is geworden. “Vanaf mijn aantreden houden we ons aan de criteria en aan de procedures, want de rekenkamer heeft ons al op de vingers getikt”, aldus Pokie. De minister verduidelijkte, dat zij de aanbevelingen gegeven in het rekenkamerrapport, heel serieus neemt. Zij zei aan dat er instructies uit het rekenkamerrapport zijn doorgegeven aan alle wijkkantoren van SoZaVo.

Pokie zei voorts dat zij toezicht houdt op de financiele bijstand van mensen met een beperking. Pokie stelde, dat de mensen een specialistische verklaring moeten weerleggen, waarna het ministerie zal bevestigen, of de mensen daadwerkelijk een beperking hebben. “Als dat niet in orde is, kijken we naar de permanente beperking van de mensen en kijken door de vingers om de monikarta’s te verstrekken met duidelijke instructies en afspraak dat de mensen de verklaring van hun beper-king, achteraf zullen aanleveren”, aldus Pokie.