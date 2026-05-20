SEOB: Economie toont lichte groei, maar mijnbouw drukt totaalbeeld

De Surinaamse economie heeft in september 2025 een lichte verbetering laten zien. De Monthly Economic Activity Index (MEAI) registreerde een groei van 1,5 procent, een beperkte stijging ten opzichte van 1,4 procent in augustus. Volgens het 28ste SEOB-bulletin wijst dit op een voorzichtige, maar aanhoudende hersteltrend. De groei werd vooral gedragen door de groot- en kleinhandel en de bouwsector. De handel leverde een bijdrage van 2,0 procentpunt, voornamelijk dankzij een sterke toename van de verkoop van bouwmaterialen met 28 procent. De bouwsector droeg daarnaast 1,2 procentpunt bij, mede door een stijging van de import van constructiematerialen met 12 procent. Dit duidt volgens het bulletin op blijvende activiteit in de bouwsector, ondersteund door zowel publieke als private investeringen. Tegenover deze positieve ontwikkeling stond een forse terugval in de industrie- en productiesector, die de groei met 2,1 procentpunt afremde.

Vooral de goudproductie daalde met circa 29 procent. Dit wordt verklaard door lagere verwerkingscapaciteit en verminderde erts-kwaliteit in de grootschalige mijnbouw, naast een afname van exporten uit de kleinschalige mijnbouw.

Volgens de Suriname Economic Oversight Board (SEOB) benadrukt dit opnieuw de kwetsbaarheid van de Surinaamse economie, die sterk afhankelijk blijft van de mijnbouwsector, en de noodzaak tot bredere economische diversificatie.