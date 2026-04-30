Staatsolie organiseert roadshow in Houston met olie-offensief voor Suriname

Staatsolie organiseert op 26 mei aanstaande, een fysieke roadshow in Houston om internationale olie- en gasbedrijven te interesseren voor Surinames zogeheten Open-Door Offering. Het evenement vindt plaats van 9.00 tot 12.00 uur (CDT) in The Post Oak Hotel in Uptown.

Staatsolie maakte dit op 28 april bekend op LinkedIn. Volgens het bedrijf zullen senior vertegenwoordigers tijdens de bijeenkomst de kansen in het Surinaamse offshore bekken presenteren, evenals de voorwaarden voor deelname. Na afloop krijgen geïnteresseerde bedrijven de mogelijkheid om één-op-één gesprekken te voeren met directieleden en technische experts.

De Open-Door Offering werd op 24 november 2025 gelanceerd en is bedoeld om nieuwe investeerders aan te trekken via een flexibel licentiemodel. Het programma bestrijkt circa 60 procent van het offshore areaal van Suriname en omvat meer dan 90 geïdentificeerde prospects, ondersteund door meerdere werkende petroleum-systemen.

Bedrijven kunnen zelf blokken selecteren, eigen werkprogramma’s voorstellen en kiezen uit verschillende samenwerkingsvormen, waaronder Production Sharing Contracts, Joint Study Agreements en Technical Evaluation Agreements. Staatsolie benadrukt dat het aanbod gepaard gaat met concurrerende fiscale voorwaarden en een stabiel investeringsklimaat.

Om investeerders beter te faciliteren, heeft het bedrijf tevens een GeoPortal geïntroduceerd met interactieve toegang tot geologische en geofysische data. Deze datasets zijn tegen gereduceerde tarieven beschikbaar. Daarnaast is de GeoAtlas van Suriname gepubliceerd als gratis naslagwerk over de geologie en het petroleum potentieel van het land.

Alle voorgestelde blokken worden gepubliceerd op de Open-Door Offering-webpagina, waarna een termijn van 90 dagen ingaat, waarin concurrerende biedingen kunnen worden ingediend. Hoewel Suriname al decennialang olie produceert op land, verschuift de focus steeds meer naar grootschalige offshore ontwikkeling. Een belangrijk project in dat kader is GranMorgu in Blok 58, dat naar verwachting in 2028 in productie zal gaan. Dit project is ontworpen voor een productie van circa 220.000 vaten olie per dag en vertegenwoordigt een investering van meer dan USD10 miljard.